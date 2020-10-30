Спектакль по пьесе Наталии Мошиной «К звездам» покажут в театре Эстрады

В театре Эстрады состоится премьера спектакля «К звездам». Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Творческий центр Андрея Носкова и Фонд президентских грантов в рамках социально - художественного проекта «Зеркало нормы», направленного на адаптацию людей с ментальными особенностями, представляет спектакль по пьесе Наталии Мошиной «К звездам». Премьера состоится 2 ноября в театре Эстрады.

Новый герой человечества - не Юрий Гагарин, а офисный клерк Боря. Именно его - заурядного менеджера инопланетяне хотят забрать в космос для исследования человеческого рода. Но спектакль «К звездам» это не научная фантастика, это скорее трагикомическая притча. Жизнь - космос, а люди в нем - планеты. Но подчас самым сложным становится - разглядеть планету в самом человеке, а ещё сложнее не разрушить вселенную. Спектакль соткан из иронии и аллюзий, а с другой стороны, как еще собираться в гости к инопланетянам?

КОГДА: 2 и 9 ноября в 16.00 и 19.00.

ГДЕ: театр Эстрады.

Руководитель проекта: Носков Андрей.

Режиссер: Панина Юлия. В спектакле участвуют: Бахова Наталья , Давидовская Татьяна , Емельянцева Ольга , Жилин Олег, Кузьменко Александр, Лосев Иван, Роднев Ефим, Федотов Николай, Харовский Виктор, Хлыбов Даниил, Челак Александр, Шамарина Наталья, Шаповал Андрей, Штарк Любовь, Юрко Софья, Янченко Виктор.