Пенсионер убил и замуровал в пол парня своей дочери за постоянные избиения под Выборгом

Житель Ленобласти застрелил и закопал негодного парня своей дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция раскрыла убийство, произошедшее в пылу семейной драмы. Поиски 26-летнего жителя поселка Первомайское в Выборгском районе области длились больше года. Бабушка молодого человека обратилась в полицию и рассказала, что не видела внука с 15 июля 2019 года. Начались активные поиски, которые закончились в гараже отца девушки, с которой встречался парень.

- Спустя год поисков полиция возбудила уголовное дело по признакам убийства. Известно, что молодой человек жил с девушкой. Сам он ранее попадал под уголовную ответственность за грабежи, кражи и избиения, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В поисках парня активно участвовали и родственники его девушки, в частности ее 63-летний отец. Несмотря на попытки скрыть преступление, полиция, после долгих допросов все же вывела мужчину на чистую воду.

В четверг, 28 октября, стало известно, что труп парня все же нашли. Он оказался замурованный под полом гаража отца своей девушки. Хозяина сразу же задержали. Пенсионер признался, что у него с парнем дочери давно был конфликт. Так, в июле 2019 года между ними завязалась очередная серьезная ссора. У одного из мужчин был пистоле и так получилось, что мужчина застрелил парня. Чтобы скрыть следы, он закопал труп под гаражом. Пистолет уничтожил.

Сейчас подозреваемый в убийстве находится под стражей. Полиция продолжает разбираться в причинах семейной драмы и ее последствиях.