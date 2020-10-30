Умер главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников. Фото: mikhailovsky.ru

Печальная весть пришла утром для всех ценителей российской культуры. 30 октября умер Александр Ведерников, музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра Санкт-Петербурга. Утром пятницы о его смерти в соцсетях сообщил друг, секретарь Союза фотохудожников России Александр Тягны-Рядно.

- Сегодня ночью ушел Саша Ведерников, - написал он на своей страничке в Фейсбуке.

Подробностей о смерти заслуженного деятеля искусств России пока нет. Неизвестна и причина преждевременной кончины дирижера. Отметим, что Александру Ведерникову было всего 56 лет.

О смерти дирижера сообщил его друг Александр Тягны-Рядно. Фото: facebook.com/profile.php?id=100000668419483

Справка «КП»:

Александр Ведерников родился в Москве в известной музыкальной семье. В 1988 году окончил Московскую государственную консерваторию им. Чайковского, в 1990-м — аспирантуру консерватории. Работал в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Позднее был ассистентом главного дирижера Симфонического оркестра им. Чайковского, с которым много гастролировал по России и Европе. В 1995 году основал симфонический оркестр «Русская филармония».

С 2001 по 2009 год Александр Ведерников был музыкальным руководителем и главным дирижером Большого театра. В 2009–2018 годах занимал должность главного дирижера Симфонического оркестра Оденсе (Дания). С сентября 2018 года — главный дирижер Датской королевского оперы.

Он сотрудничал со множеством самых известных оркестров и театров мира. А с февраля 2019 года Александр Ведерников стал музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра Санкт-Петербурга.