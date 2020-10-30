Здоровые амбиции и постоянное развитие: Как обучают петербургских врачей

На наших регулярных встречах медики в неформальной обстановке делятся опытом и эмоциями от работы. Фото: Андрей ГАШЕВ

Врачи нового поколения

Петербургская школа медицины во все времена пользовалась заслуженным уважением, и в будущее эксперты смотрят с оптимизмом.

- Современная молодежь в принципе другая. К нам приходят амбициозные ребята с новы- ми идеями, а самое главное - с лидерскими качествами, - говорит декан подготовки кадров высшей квалификации Института медицинского образования Центра имени Алмазова Геннадий Косяков. - Саморазвитие для них - не пустые слова.

Кстати, Центр имени Алмазова - единственная научная организация в России, которая в рамках смелого эксперимента получила право готовить студентов по специальности «лечебное дело». И здесь Петербург оказался впереди!

Как отметили наши собеседники, сейчас в медицину приходит все меньше случайных людей, формальный подход к выбору и получению профессии встречается крайне редко.

- Чтобы сегодня получить медицинское образование , одного желания мало, требуется осознанный подход. И он есть. Молодых специалистов отличает интеллект и энергия, - говорит генеральный директор и главный врач Американской медицинской клиники Антон Глобин. - А еще, мне кажется, люди идут в медицину не за деньгами. Новым поколением движет интерес помогать людям.

- Сегодняшние студенты гораздо более осознанно выбирают медицину. Они амбициозны, знают, чего хотят. Они мотивируют нас развиваться и помогать им в процессе обучения, - подтверждает главный специалист по медицинской реабилитации, физиотерапии и восстановительному лечению Военно-медицинской академии, доктор медицинских наук, подполковник медицинской службы Денис Ковлен.

Кстати, выкладываться по полной программе приходится не только студентам, преподаватели тоже работают на опережение, ведь старыми знаниями и технологиями в медицине сегодня не обойтись. В Петербурге сейчас реализуется множество образовательных новаций, например, когда одну дисциплину преподают специалисты смежных или разных областей медицины, дополняя и обогащая вклад каждого.

Совмещаем приятное с полезным: вкусный завтрак и общение с настоящими профессионалами своего дела. Фото: Андрей ГАШЕВ

«В центре остается человек»

Подготовка будущих медиков держится на трех китах - клиническая практика, образование и наука. Последней уделяется особое внимание.

- У нас есть свой подход к обучению. Мы создаем кружки - студенческие научные сообщества, которые строятся на заинтересованности студентов именно нашей специальностью, урологией, - говорит врач-уролог клинической больницы святителя Луки, канди- дат медицинских наук Тимур Топузов. - Собираем студентов из разных вузов, они приходят к нам со своими работами, и мы даем им возможность подготовить свои первые презентации и доклады по интересующей их теме. И когда мы видим студентов, заинтересованных в урологии, мы потом даем рекомендации тем отделам ординатуры, в которых они хотят работать.

Конечно, работать еще есть над чем. Молодым врачам не всегда хватает практических навыков.

- Но эту проблему можно решить, если человек может и хочет учиться. Еще одна сложность - большой поток пациентов, из-за которого у ординатора не хватает времени на учебу, - говорит ведущий онколог, заведующий отделением онкологии, реабилитации и паллиативного лечения СанктПетербургской клинической больницы Российской академии наук Иван Рыков.

Кстати, сейчас в России разрабатываются новые проекты образовательных стандартов, которые предполагают удлинение сроков обучения в ординатуре, так как два года - не такой долгий срок для подготовки квалифицированных специалистов. Но даже в текущих условиях студентам не дают забывать о главном.

- Самым главным остается подготовка у постели пациента. При всем развитии технологий в центре остается человек, - считает Геннадий Косяков.

Выбирай, что нравится

Стоматология или кардиология? Каждому студенту медицинского вуза однажды приходится сделать очень важный выбор - определиться со специализацией. У будущих петербургских врачей сегодня особенно востребованы хирургия, в том числе пластическая, и терапия. С таким дипломом, как говорится, без куска хлеба не останешься. Да и интересного в этих специальностях много! Но есть и другой способ оценить свои перспективы в медицине…

Денис Ковлен приводит американскую статистику продолжительности жизни и индекса счастья среди врачей. Так вот, быстрее всех сгорают хирурги и анестезиологи, а самые счастливые - физиотерапевты.

Что касается будущей востребованности, тут важна не специализация, а профессионализм.

- Надо быть специалистом с большой буквы, тогда у тебя будут и уважение, и хорошая зарплата, и интересная работа. В первую очередь сами студенты должны выбрать, что они хотят, - говорит Антон Глобин.

- И еще один важный момент. Сейчас почти невозможно заниматься медициной, не зная языков, поэтому знание английского для врача становится обязательным, - добавляет Иван Рыков.

Участники проекта оценили лечебную минеральную воду из Чехии. Фото: Андрей ГАШЕВ

Образование через всю жизнь

Получить диплом и радостно забыть о лекциях и экзаменах навсегда? В медицине так не получится. Главная особенность профессии врача - постоянное обновление своих знаний, ведь пациенты хотят видеть в докторе высококвалифицированного, разносторонне образованного и грамотного специалиста. Для этого врач должен постоянно отслеживать новую информацию, причем не только по своей специальности.

Любой практикующий врач постоянно следит за новыми данными и исследованиями, изучает сложные случаи. Если ты этого не делаешь, то неизбежно начинаешь отставать. Поэтому мы учимся постоянно, - подтверждает Иван Рыков.

Геннадий Косяков согласен с коллегой. Раньше был тренд образования на всю жизнь, а сейчас - образование через всю жизнь.

Как ни странно, пандемия коронавируса сказалась на этом процессе положительно хотя бы потому, что спровоцировала массовое внедрение в медицинскую образовательную практику цифровых технологий.

- Это касается и образования, и общения докторов друг с другом, ведь самообразование - это не только получение свежей информации, но еще и участие в конференциях, се- минарах. В начале пандемии почти все международные общества дали бесплатный доступ к онлайн-конференциям. У докторов появилось больше возможностей, не покидая своей страны, кабинета, получить самую современную информацию, - говорит Антон Глобин.

Специалисты признаются, что у онлайн-формата есть свои неоспоримые плюсы, например, появилась возможность записать выступление и посмотреть его в свободное время. Впрочем, и личное общение врачей друг с другом тоже приносит немало пользы. Обмен опытом не менее полезен, чем научные открытия.

- Мы постоянно учимся у докторов, с которыми общаемся, и являемся связующим звеном между врачами разных специальностей. Кто-то делится теоретическими знаниями, кто-то практическими наработками, а мы готовы транслировать полученную информацию, - делится своим опытом взаимодействия с медиками Дмитрий Кузнецов.

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