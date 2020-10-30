«До 1 января 2021 года цифра может измениться»: в Смольном рассказали о повышении цен на проезд

В Смольном объяснили, как изменятся тарифы на проезд на общественном транспорте Фото: Олег ЗОЛОТО

В минувший четверг, 29 октября, Смольный официально объявил о том, что с нового 2021 года в Санкт-Петербурге подорожает проезд в общественном транспорте, а также изменится количество доступных горожанам тарифов. «Комсомолка» собрала самые популярные и насущные вопросы, связанные с этой темой, и переадресовала их комитету по транспорту. Самый подробный разбор грядущих изменений — читайте в нашем материале.

Вопрос 1. Цифры окончательные?

На данный момент речь о том, что стоимость «гостевого тарифа» - то есть, разовой поездки по жетону или билету — повысится на пять рублей. Однако в комитете по транспорту уточняют — это пока еще не окончательное решение.

- Изменение тарифов зависит от очень многих факторов, - отмечают в пресс-службе ведомства. - Оно обусловлено ежегодной индексацией зарплат, пенсий и социальных выплат, стоимостью электричества и бензина и так далее. На данный момент наиболее разумным видится повышение именно на эту сумму — пять рублей. Но нужно понимать, что сам процесс очень сложен в административном плане — этой темой занимается достаточно много комитетов и ведомств. Поэтому до 1 января 2021 года цифра может измениться — причем как в большую, так и в меньшую сторону.

По словам чиновников, рост тарифов связан в том числе с повышением цен на электричество и топливо Фото: Олег ЗОЛОТО

Вопрос 2. Можно ли сэкономить на проезде?

В 2021-м году жителям и гостям Северной столицы по-прежнему будут предоставляться скидки по карте «Мир», «Единой карте петербуржца» и «Подорожнику». Конкретный размер скидок установят позднее. Также в комитете поясняют: для льготных категорий граждан действует специальная социальная выплата, которая добавляется к пенсии и покрывает транспортные расходы. Она изменится на ту же сумму, на которую подорожает проезд. Поэтому льготники увеличения тарифов, вероятнее всего, не заметят вовсе.

Вопрос 3. Что такое «гостевой тариф»?

Под гостевым тарифом понимаются поездки, которые жители и гости Санкт-Петербурга совершают без «Подорожника», карты «Мир» и «Единой карты петербуржца». Если вы купили жетон в метро или билет у кондуктора в автобусе или трамвае — значит, ваша поездка прошла по гостевому тарифу. Именно он с 1 января 2020 года подорожает сильнее всего. По словам Кирилла Полякова, это обусловлено тем, что гостевым тарифом пользуются, как понятно из названия, в основном туристы и гости Санкт-Петербурга. Согласно подсчетам комитета, из общего количества пассажиров, проходящих в сутки через общественный транспорт Северной столицы, таких набирается всего 10 %.

Разовая поездка в метро будет стоить 60 рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Вопрос 4. Что за новые тарифы введут с 1 января 2021 года?

Речь, по словам представителей комитета по транспорту, идет не о введении новых тарифов, а об оптимизации старых. Сейчас в Санкт-Петербурге их действует в общей сложности 25 — это часто заставляет путаться пассажиров; к тому же не все из существующих тарифов являются востребованными.

- Нами было принято решение отменить часть тарифов, - отмечают в пресс-службе ведомства. - Так, по предварительной информации, исчезнут пятисуточный и трехсуточный тарифы — они, как показывает аналитика, не пользуются большой популярностью у пассажиров. Оставшиеся будут сгруппированы по шести категориям:

1. Разовый — Единый электронный билет «Подорожник» (наземный транспорт/метро);

2. Единый билет на 90 минут (трамвай, троллейбус, автобус, метро);

3. Месячные проездные билеты;

4. Льготные билеты (учащиеся, студенты, иные льготники);

В 2021 году сохранятся все скидки по транспортным карточкам Фото: Олег ЗОЛОТО

5. Бесплатные проездные билеты (пенсионеры, инвалиды);

6. Туристические билеты (гостевой тариф — на одну поездку в метро/наземном транспорте/суточные и так далее).

Как именно все это будет выглядеть на практике, пока не известно — этот вопрос, как и вопрос стоимости проезда, пока еще находится на согласовании в профильных комитетах.

Вопрос 5. С гостевым тарифом все понятно. Как изменятся остальные?

По словам председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова, комплексные тарифы подорожают в среднем на 8 %. Таким образом единый билет на 90 минут будет стоить 76 рублей вместо 70, а разовый проезд в метро по карте «Подорожник» - 41 рубль вместо 38. Однако, отмечают в пресс-службе, эти цифры тоже не окончательные и будут обсуждаться.