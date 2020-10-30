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«Подарили статую Венеры Милосской в человеческий рост»: Музыкант Билли Новик рассказал, как отмечает день рождения

Фронтмену группы Billy’s Band 30 октября исполнилось 45 лет
Полина ШАНДРАК
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Музыканту, фронтмену группы Billy’s Band Билли Новику исполнилось 45 лет.

Музыканту, фронтмену группы Billy’s Band Билли Новику исполнилось 45 лет.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сегодня, 30 октября, отмечает день рождения Билли Новик - петербургский музыкант, фронтмен группы Billy’s Band. Артисту исполнилось 45 лет, с чем его одной из первых поздравила «Комсомолка».

- Большое спасибо, очень тронут, - радостным голосом ответил по телефону Билли Новик. С самого утра артиста уже поздравили его близкие. Без подарков, конечно же, не обошлось.

- Семья очень хорошо поздравила: подарила мне статую Венеры Милосской в человеческий рост. О ней я, кстати, мечтал уже несколько лет. Поставили на кухне рядом с обеденным столом, - с восторгом рассказал музыкант. – Это один из самых запоминающихся подарков. Я очень люблю античную скульптуру. А Венера Милосская для меня является апофеозом классической красоты.

По словам Билли, приятные слова в свой адрес он продолжает получать весь день, правда, чаще в интернете, чем лично.

– Все больше поздравляют в социальных сетях, все меньше – по телефону. Это и печалит, и радует, потому что искренне всем ответить, отблагодарить, – сложно. Для этого нужно быть стойким человеком. А после сотни звонков начинаешь уже отвечать формально, – объяснил он.

Коронавирус, как признался музыкант, внес свои коррективы в его праздник.

– Изначально планировал отмечать в джаз-баре The Had (Билли – его совладелец, – прим. Авт.), но решили в узком семейном кругу, – отметил артист.

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