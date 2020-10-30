"Елку для города выбираем не в первый раз": главный редактор газеты "Петербургский дневник " рассказал о проектах издания

Кирилл Смирнов, главный редактор и генеральный директор газеты "Петербургский дневник" Фото: Артем КИЛЬКИН

Какой будет новогодняя елка в Северной столице и прислушивается ли власть к тому, что говорят городские СМИ? На эти и многие другие вопросы в студии радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», 92.0 FM, ответил главный редактор и генеральный директор издания "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов.

Важнее всего соцсети

- Как сейчас существуют печатные издания? Ведь многие хороня газеты уже лет 15.

- Газеты существуют, и их рано списывать со счетов. Но у нас - особая ситуация. Если "Комсомольскую правду" люди покупают и делают это по собственному желанию, то наше издание можно сравнить с бортовым журналом в самолете. Когда вы садитесь на рейс, перед вами в спинке предыдущего кресла находится журнал, который вы волей-неволей полистаете и закроете. И вот вы приходите в какой-нибудь так называемый центр притяжения - метро или социальное учреждение, и там есть издание, которое точно так же можно взять и полистать. И наша задача, пока человек нехотя листает газету, чем-то его зацепить, чтобы он потом взял ее в руки уже с желанием.

Сейчас газеты уступают место соцсетям и сайтам Фото: Олег ЗОЛОТО

- Чем отличается сайт от бумажной газеты "Петербургский дневник"?

- В доковидные времена я бы сказал, что оба ресурса подбирают разный контент и ориентируются на разную аудиторию. Сейчас же я могу сказать, что сайт первичен, а газета вторична. Еще выше стоят соцсети, потому что если мы хотим успеть за информационной картиной, мы должны черпать информацию из соцсетей. Газета собирает то, что вышло за день на сайте, приглашает прокомментировать произошедшее экспертов и выдает во внешний мир. Кроме того, у нашей газеты сегодня самый большой тираж в Петербурге - недавно мы его увеличили со 160 тысяч экземпляров до 170 тысяч. Мы сделали это для того, чтобы увеличить распространение. Теперь "Петербургский дневник" можно будет найти также в больницах и поликлиниках, как ни печально, но они сегодня стали тоже центрами притяжения.

- Можно ли сказать, что ваша газета - летопись жизни Смольного? И удается ли вам не только записывать каждый шаг чиновников, но и как-то на них влиять?

- До 2017 года нас можно было так назвать. Ну а потом мы постарались изменить концепцию и стали заниматься описанием не жизни Смольного, а жизни Петербурга с акцентами на том, что Смольный делает, чтобы жизнь стала лучше. А что касается влияния, то на самом деле влияние на власть через СМИ происходит неминуемо. Мы знаем, что наше слово там отзывается. Оно, конечно, не является основополагающим, но какой-то вес имеет.

Петербург 17 лет спустя

- В начале года вы открыли выставку в президентской библиотеке. Что вы там показывали?

- Наша газета существует с 2003 года. И за это время у нас накопился большой фотоархив. Мы застали Яковлева, работали при Валентине Ивановне, и вот нам уже 17 лет. И мы решили показать на этой выставке, каким был Петербург в 2003, в 2005 году... Мы сделали проект для соцсетей - показывали вид города с одной и той же точки 10 лет назад и сейчас. У нас там и Невский проспект есть, и Дворцовая площадь с елкой. Конечно, за это время город поменялся, и эти различия можно разглядеть. Возможно, это и есть сакральный смысл газеты - писать историю.

Выставка в президентской библиотеке показывает, каким был Петербург в начале нулевых Фото: Артем КИЛЬКИН

- Кстати, о новогодней елке. Вы же на своем сайте провели голосование, быть елке живой или искусственной.

- На самом деле история с голосованием за елку для "Петербургского дневника" не нова. Известно, что до 2013 года в городе всегда была живая елка. Это было обязательно. А мы 7 лет назад взяли и спросили жителей, какую елку они хотят сейчас. И большинство проголосовали за искусственную. Поэтому последние 7 лет она у нас именно такая. Если говорить про опрос этого года, то предпочтительнее для жителей оказалась живая елка. Перевес там не большой - так проголосовали примерно 53% горожан. Теперь наша задача отдать эти выкладки коллегам из администрации. Они сказали, что принимая решение, прислушаются к жителям. И нам это очень приятно, ведь мы внесли вклад в жизнь Петербурга.

От газеты - к телевидению

- Получается, что все журналисты вашего издания должны иметь позитивный взгляд на жизнь города. Ведь, насколько я понимаю, критика у вас не приветствуется.

- Критика у нас есть, но она скорее более взвешенная. Мы знаем, что есть вещи, которые не устраивают горожан. А так как мы работаем именно для жителей, мы не можем им давать только одну точку зрения. У нас есть разные позиции, например, наши колумнисты зачастую придерживаются разных мнений. Мы хотим, чтобы нас воспринимали разные люди. Оттого и нашим журналистам порой сложнее, чем их коллегам из других СМИ, потому что нужно и дать позитивный взгляд на явление и предоставить второе мнение. Редакторы тоже это понимают. И потому, если человек упрекает нас в том, что мы проправительственное медиа и даем только одну точку зрения, то я знаю точно, что он давно не брал в руки нашу газету.

Какой будет главная елка города, жители решали в 2013 году Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- А какие люди вообще у вас работают?

- За последние годы средний возраст нашего сотрудника снизился. Сейчас он чуть старше 30, а когда я только пришел, был выше 50. Кроме того, мы запустили молодежную редакцию, где 8 мальчишек и девчонок, студентов журфака разных вузов занимаются специальными проектами. И общение с ними сильно расширяет кругозор, ведь у них свои интересы, свои точки притяжения, о которых мы порой не знаем. Кроме того, я еще и преподаю в СПбГУП и в РАНХиГС, и потому часто общаюсь с молодежью. И могу сказать, что это общение отрезвляет. Ведь сегодня у 20-летних ребят нет к тебе никакого пиетета. И они начинают с тобой спорить, порой даже агрессивно, но это интересный и полезный опыт.

- Нет ли в планах сделать радио или телевидение "Петербургский дневник"?

- До радио нам еще далеко. Но мы уже делаем шаги, и запустили 3-минутный подкаст. Он выходит каждый день и некоторые радиостанции даже берут его к себе в ротацию. Что касается видео, то мы перезапустили наш ютуб-канал и даже придумали несколько настоящих шоу, рассчитанных на молодую аудиторию. Пока еще набиваем шишки, но думаем, что это может выстрелить. И даже ведем переговоры, что наша программа потом будет выходить на городском телеканале. Сейчас видео и аудио контент настолько популярен, что трудно представить без них СМИ, которые хотят конкурировать на этом рынке.