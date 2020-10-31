Итальянский «Лацио» может перенести игру «с «Зенитом» в Лиге Чемпионов из-за вспышки коронавируса в команде

Домашний матч "Зенита" с "Лацио" могут отложить из-за коронавируса в итальянском клубе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Игра петербургского «Зенита» с итальянским клубом «Лацио», запланированная на 4 ноября, может не состояться. Помешать встрече способен коронавирус, вспышка которого произошла в стане соперника сине-бело-голубых.

- Три игрока «Лацио» пропустили тренировку. Если хотя бы у одного подтвердится коронавирус, плюс девять игроков, которые не смогли сыграть с «Брюгге» также окажутся «позитивными», то Лацио сможет просить о переносе матча с «Зенитом», - написал в своем Твиттере итальянский журналист CNN Танкреди Пальмери.

Согласно правилам УЕФА, о переносе можно просить, если на матч не набирается 13 полевых игроков плюс вратарь. А учитывая, что «Лацио» уже подтвердил заболевание некоторых футболистов, то ситуация может сложиться именно так.

В "Лацио" уже официально подтвердили вспышку коронавирус.а. Фото: twitter.com/tancredipalmeri

Впрочем, пока о переносе игры не объявлено. «Зенит» уже начал подготовку к приему гостей на «Газпром Арене». Предматчевая пресс-конференция тренера итальянцев Симоне Индзаги, как и тренировка «Лацио», должна пройти вечером 3 ноября.

Сама встреча намечена на 4 число, стартовый свисток прозвучит в 20:55 по петербургскому времени.

Напомним, что после двух поражений от «Брюгге» (дома) и «Боруссии» (в гостях), сине-бело-голубые имеют ноль очков и занимают прочное последнее место в своей группе. Шансов на выход в следующий этап у «Зенита» не слишком много, из-за чего под Сергеем Семаком уже начало качаться кресло.

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