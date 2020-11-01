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Общество

И погулять и не заболеть: доктор медицинских наук рассказал, как отмечать Новый год в условиях эпидемии

Ранее специалисты заявили, что пик заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге придется на новогодние каникулы
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам экспертов, пик второй волны коронавируса придется на новогодние каникулы.

По словам экспертов, пик второй волны коронавируса придется на новогодние каникулы.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге по-прежнему остается тяжелой. Так, в минувшую пятницу, 30 октября, эксперты дали новый прогноз по развитию эпидемии: теперь, в зависимости от того, как будут складываться обстоятельства, пик заболеваемости должен прийтись либо на начало, либо на середину новогодних каникул. «Комсомолка» узнала, возможно ли будет отметить праздник, не запирая себя в четырех стенах.

По словам врачей, новогодние каникулы вполне могут стать для Санкт-Петербурга – как, впрочем, и для России в целом – спасением от эпидемии. Главное, провести их правильно.

Несмотря на все усилия врачей и властей ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается сложной.

Несмотря на все усилия врачей и властей ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается сложной.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Любое снижение или же прекращение социальной активности – хотя бы в виде временного закрытия предприятий и прочих коммерческих структур – сейчас будет работать нам в плюс, - уверен инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии СПбГУ Алексей Яковлев. – Если помните, когда все только начиналось, и объявили двухнедельную самоизоляцию, заболеваемость пусть и постепенно, но пошла на спад – и это несмотря на то, что призывам посидеть немного дома вняли далеко не все. А как только мы ограничения сняли - сразу же все опять пошло в рост.

По словам Алексея Яковлева, главная ошибка, допущенная во время условной «первой волны», заключалась в том, что о победе над эпидемией объявили слишком рано – не довели дело до конца и получили в итоге новый эпидемиологический подъем. Новогодние каникулы могут стать и для властей и для горожан хорошим шансом эту ошибку исправить.

В Северной столице под прием пациентов с коронавирусом активно перепрофилируют все новые и новые больницы.

В Северной столице под прием пациентов с коронавирусом активно перепрофилируют все новые и новые больницы.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Самое главное – избежать массовых скоплений людей, - констатирует медик. – Никто не заставляет постоянно сидеть дома. Наоборот, гулять на улице можно и нужно, поскольку вероятность заразиться там намного ниже, чем в магазине или метро – просто в силу того, что в замкнутых пространствах без нормальной вентиляции вирус сохраняется дольше. Но лучше предпочесть уединенные прогулки – отправиться в парк или вовсе поехать на природу.

С другой стороны – как поведет себя вирус в дальнейшем, предсказать пока, к сожалению, невозможно.

- Единственное, что можно сказать – ситуация в разных городах и разных странах сейчас более-менее выровнялась, - отмечает профессор Яковлев. – Сейчас, например, мы видим, что практически везде идет синхронное нарастание количества заболевших. Как скоро и при каких обстоятельствах оно стабилизируется и пойдет на спад – точно никто не скажет. Пока что наихудший прогноз – продление эпидемии вплоть до конца 2021 года. Посмотрим, удастся ли этого избежать.

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