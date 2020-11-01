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Звезды

Звездный Хеллоуин: Собчак перевоплотилась в зомби, а Малафеева - в Малефисенту

В каких нарядах известные петербурженки встречали один из самых мистических праздников
Агния ПЕРОВА
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Екатерина Малафеева (в центре) призналась, что отмечать праздник сначала не собиралась

Екатерина Малафеева (в центре) призналась, что отмечать праздник сначала не собиралась

Фото: СОЦСЕТИ

В этом году, несмотря на коронавирус, звезды не смогли пропустить Хеллоуин. Они с удовольствием нарядились в страшные костюмы, нанесли на лицо макияж и веселились, чтобы никакая нечисть не смогла к ним пробраться. «Комсомолка» провела ревизию соцсетей знаменитых петербуржцев, чтобы посмотреть, как они провели «самую страшную ночь в году».

Одна из самых первых, кто показал свой образ – журналист и телеведущая Ксения Собчак. Она опубликовала видео, где появилась в образе нечисти: с глазами как у зомби, отслаивающейся кожей, гнилыми зубами и в черном парике. Зрелище не из приятных. Однако, подписчики высоко оценили очередной перформанс теледивы. «Ходи так всегда», «когда, наконец, можешь быть собой», «ты и так как зомби», «Вашу красоту ничем не испортишь», - такие комментарии они оставляли в соцсети.

Узнаете Ксению?

Узнаете Ксению?

Фото: СОЦСЕТИ

Владелица магазина одежды Инна Жиркова, супруга футболиста Юрия Жиркова, даже на отдыхе в Турции, куда она поехала с тремя детьми, решила не пропускать праздник. 31-летняя петербурженка примеряла на себя роль главной героини мультфильма «Труп невесты»: накрасила губы фиолетовой помадой и подобрала наряд в стиле тотал блэк.

Инна Жиркова нарядилась только ради детей

Инна Жиркова нарядилась только ради детей

Фото: СОЦСЕТИ

- А вы любите Halloween? По мне, так это спорный вопрос. Не могу сказать, что я его люблю. Но я всегда поддерживаю своих детей и даже паука на лоб наклеила, - призналась она.

Бывшая солистка группировки «Ленинград», певица Юлия Коган, особо не наряжалась. Знаменитость перевоплотилась в ведьму: сделала яркий макияж и надела черное платье с декольте. Фотография получилась затуманенная, что придало, и без того яркой Коган, некую мистичность.

Юлия Коган нарядилась ведьмочкой

Юлия Коган нарядилась ведьмочкой

Фото: СОЦСЕТИ

Бизнесвумен Екатерина Малафеева, жена экс-голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева, порадовала свою практически 120 тысячную армию фанатов образом Малефисенты. Правда, вместо рожков заплела на голове косички.

Праздник с подругами прошел весело

Праздник с подругами прошел весело

Фото: СОЦСЕТИ

- Спонтанные вечеринки самые веселые. Еще утром был план отдохнуть в тишине и спокойствии, а днем у мужа спину заклинило, и мы оказалась в моем районе детства. А там любимые подружки. Созрел план устроить пати на даче. В этом вся я, - написала на своей странице в Instagram супруга Малафеева.

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