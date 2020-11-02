Число госпитализаций коронавирусных больных подскочило до 600 пациентов в день в Санкт-Петербурге

Порядка 600 человек с коронавирусом госпитализируют в Петербурге каждые сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С каждым днем эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге усиливается. Растет количество новых зараженных. Так, на 2 ноября 2020 года в городе заболевание обнаружили еще у 923 человек. Больницы и вовсе работают на полную мощность. По словам председателя комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, ежедневно в Петербурге госпитализируют порядка 600 человек с COVID-19.

- Заболеваемость COVID-19 продолжает расти. Количество госпитализируемых в среднем составляет 600 человек в сутки. По выходным это количество снижается, однако понедельник традиционно является пиковым днем, из-за чего на городские стационары ложится самая большая нагрузка, - рассказал Лисовец.

По словам главы комитета, именно из-за этого петербуржцы и наблюдают большие очереди из машин скорых у городских больниц. Дело в том, что проходимость пациентов в стационарах ограничена. Например, в приемном отделении стоит только один аппарат КТ, из-за чего заболевшим приходится ждать, пока обследование пройдут все пациенты.

Также Лисовец уточнил, что на минувшей неделе с 26 октября по 1 ноября было госпитализировано на 18 процентов больше человек с коронавирусом или подозрением на него, чем на предыдущей.

В связи с таким ростом нагрузки на больницы, в Петербурге продолжают перепрофилировать стационары под прием коронавирусных больных. Так, зараженных уже принимает 7-й павильон Ленэкспо, университет Мечникова. С 6 ноября к ним присоединится Мариинская больница.

- Нагрузка на городское здравоохранение продолжает расти, поэтому еще раз призываю следовать рекомендациям специалистов – по возможности ограничить социальные контакты, соблюдать социальную дистанцию и носить маски в транспорте и в общественных местах, - обратился Лисовец к петербуржцам.