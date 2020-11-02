«Карикатура на великого человека»: Памятник Петру Первому работы Шемякина просят демонтировать в Санкт-Петербурге

А вот Медный всадник, к счастью, вопросов ни у кого не вызывает. Фото: Центр Михаила Шемякина

«Выглядит кощунственно», «глумление», «карикатура на великого человека» – все это о памятнике Петру Первому работы Михаила Шемякина, который стоит в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. С жалобой на монумент к депутату Госдумы Евгению Марченко обратилась экскурсовод Вера Смирнова.

– Эта жительница Петербурга по образованию искусствовед, имеет ученую степень. Сейчас она водит экскурсии по историческому центру города, в том числе и по Петропавловской крепости, – и пребывает в недоумении от этого памятника, особенно от того, что он стоит прямо напротив императорской усыпальницы, где захоронен Петр Первый, – рассказал «Комсомолке» Евгений Марченко.

По мнению Смирновой – кандидата искусствоведения, члена Российского союза профессиональных литераторов и автора более 30 статей, – монумент работы Шемякина выглядит непропорционально: у императора слишком маленькая голова и большое тело, а также ненормальные кисти с длинными пальцами. Не нравится памятник, по словам экскурсовода, и многим петербуржцам и гостям города.

– Мне, честно говоря, этот памятник тоже не нравится, – признался парламентарий. – Если бы у Петра были сейчас живы родственники, они были бы возмущены. Может, переместить этот монумент? Или вообще убрать? Не считаю, что таких великих людей вообще стоит изображать в таком виде: Петра Великого нужно изображать величественным. Вот Медный всадник – это достойный памятник, к нему вопросов нет.

Предложение демонтировать шемякинского Петра Марченко направил в Смольный. Получить комментарии в Центре Михаила Шемякина, а также от самого скульптора, «Комсомолке» не удалось. А вот в Музее истории Санкт-Петербурга, который занимает Петропавловскую крепость, напомнили, что идея установки монумента принадлежала академику Лихачеву и была поддержана Собчаком.

– Изменение пропорций тела и субъективное прочтение личности великого реформатора в этом произведении до сих пор вызывают споры в обществе. Но именно эта продолжающаяся дискуссия делает памятник интересным и актуальным даже спустя почти три десятилетия, – подчеркивают в музее. – Мы считаем неоправданным вносить какие-либо изменения в сложившийся исторический ансамбль Петропавловской крепости, частью которого, несомненно, является и памятник Петру Первому.

СПРАВКА «КП»:

Памятник Петру Первому в Петропавловской крепости был создан Михаилом Шемякиным на основе прижизненной маски императора, выполненной Бартоломео Карло Растрелли в 1719 году. К Растрелли отсылает и надпись на постаменте: «Основателю Великого Града Российского императору Петру Первому от Итальянского скульптора Карло Растрелли и от Русского художника Михаила Шемякина». Шемякинский Петр предстает перед зрителем неофициальным, жизненным, словно обнаженным. Скульптура была отлила в США в 1991 году. Авторская копия находится в США в городе Клаверак.