Архитектор парка «Тучков буян»: «В мире романтики Санкт-Петербург - столица»

Губернатор Петербурга уверен, что парком «Тучков буян» будут гордиться наши дети и внуки. Фото: Студия 44, West 8

В Петербурге прошел международный конкурс концепций парка «Тучков буян», который появится в Петроградском районе. Проект стал обсуждаем. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сказал, что арт-парком «Тучков буян» будут гордиться наши дети и внуки. Чем впечатлит жителей города новое пространство и какова концепция будущего парка? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM мы поговорили с Адрианом Гезе, соавтором проекта, основателем West 8, архитектурного бюро с мировым именем.

- Вы работали в нескольких российских городах. Какие из проектов стали самыми запоминающимися?

- Нам посчастливилось много лет работать с людьми из России, взаимодействовать на различных проектах. Особенными стали московский проект, воплощенный недалеко от Кремля, и Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Я впечатлен самой Россией и ее культурой еще с восьмидесятых годов. Многочисленные путешествия по стране помогли обрести друзей. Для меня Россия стала очень важна из-за культурной связи, которая у нас существует.

Променад растянется вдоль Невы. Фото: Студия 44, West 8

- Проект Новой Голландии рождался в муках, вызывая разные эмоции у жителей города, и стал достаточно скандальным. Было ли у вас ощущение тревоги или предстоящих трудностей, когда вы за него брались?

- Мы не понимали, почему на этот проект обращено так много внимания. Это заставило нас задуматься над ландшафтным дизайном для воды. Мы подходили к этому проекту очень мягко. Вместо того чтобы говорить о зданиях и архитектуре, для него было найдено новое направление.

- Все очень беспокоятся из-за «Тучкова буяна», потому что это исторический центр Петербурга. Огромная ответственность - заниматься этим местом города. Почему вы и ваше бюро решили участвовать в конкурсе?

- Наше бюро очень заинтересовано в работе с урбанистическими парками. У нас много опыта в этой сфере, особенно с водными проектами. Мы - нидерландское бюро, которое в принципе помогает воде и архитектуре взаимодействовать. Для нас этот конкурс был приоритетным. Мы очень хотели присоединиться к нему, поэтому организовались со «Студией 44», известным локальным бюро с очень профессиональными архитекторами.

- Будущий парк заявлен прежде всего как романтический. Что это означает?

- В мире романтики Санкт-Петербург - столица. «Тучков буян» станет шикарным местом с огромным количеством романтичных чувств. Туда люди буду приходить, чтобы встретиться, там будут сидеть влюбленные, прогуливаться одинокие. Этот парк очень удачно расположен, он станет местом чувств и воспоминаний. Таково видение этого проекта. В Петербурге уже есть множество высококлассных мест, поэтому «Тучков буян» будет чем-то наподобие зеленой петли, которая соединит их. Топография парка вдохновлена парусами кораблей, что позволяет ему стать неким коридором для города. Там появятся различные оранжереи, тропинки, открытые площадки, лужайки, плавающая сцена. Парк будет будто целовать Неву, и люди смогут гулять у реки. Зимой и летом там будут разные варианты времяпрепровождения. Например, каток.

Каждый сможет найти свое место в этом пространстве. Маршрут променада очень длинный, около четырех-пяти километров.

- Сколько деревьев планируется высадить в парке?

- Обычно мы сажаем деревья различными формами. Будет несколько сотен взрослых деревьев и несколько тысяч маленьких. Вместе они станут городским лесом. Это будут разные виды растений из различных частей России - от тайги до юга страны. Например, оливки.

Парк появится не раньше 2024 года. Фото: Студия 44, West 8

- Существует в России традиция, запрещающая ходить по газонам. Можно ли будет это делать в новом парке?

- Я понял, что люди Петербурга были очень счастливы, когда в Новой Голландии им разрешили гулять по лужайкам, устраивать пикники. Хотелось бы помочь городу создать лужайку с технологичным подходом, чтобы она была стабильна и устойчива.

- Как парк будет выглядеть зимой?

- Для русских людей зима - очень важное время года. Я всегда удивляюсь, когда вижу, как семьи приходят в парк отдохнуть, покататься на санках, встретиться с друзьями в эти холодные дни. В этом плане топография парка идеальна: можно спуститься с любой горки, в то же время будет открыта оранжерея с тропическими растениями. Возможно, там также будет каток.

"Тучков буян" будет всесезонным парком. Фото: Студия 44, West 8

- Прорабатывалась ли световая концепция парка?

- В Санкт-Петербурге ночь и вечер очень важны, поэтому мы создавали специальную схему иллюминации парка, чтобы люди могли увидеть друг друга при помощи лунного света. Это будет очень романтично. На некоторых холмах будут оборудованы специальные возможности пройти через грот, где можно увидеть разные формы иллюзий и галлюцинаций с точки зрения геологии. Этот эффект сложно описать словами. Петербург не Лас-Вегас, поэтому нужно все мягко подсветить при помощи луны. Наши фонари буду светить немного вниз, чтобы не вызвать дискомфорта глаз, и добавят лунного эффекта.

- С какими сложностями вы столкнулись во время проектирования?

- Это было соревнование, поэтому мы чувствовали свободу и работали над видением. Если вы творитев таком городе, как Санкт-Петербург, важно думать о сохранении исторического взгляда. Мы анализировали важные элементы города. Еще одна сложность - существование бетонного основания на месте будущего парка. Это технический вопрос. Когда мы рисовали парк, в мусор отправилось очень много изображений. Мы старались создать что-то мягкое и романтичное. Это была хорошая идея, и мы не пожалели.

- Каким образом был реализован критерий устойчивости, инженерные и экологические аспекты?

- Сначала мы увидели это бетонное грубое пространство и сделали его мягким, схорошей землей для посадки деревьев, которые останутся там навсегда. Они позволят создать ощущение уединенности, парк станет убежищем для людей. Летом там будет замечательный микроклимат: будет тепло из-за испарений и прохладно из-за множества растений. Конечно, мы будем строить парк с локальными материалами, к примеру, гранитом.

Если вы вспомните историю Петербурга, то Нева и наводнения неразрывно связаны. Для нас это стало интересным объектом. Ступеньки в будущем парке облегчат это разнообразие воды. Даже если она начнет подниматься, холмы парка останутся устойчивы.