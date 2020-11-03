«Как-то пришлось ловить сбежавших из зоопарка тигра и обезьяну»: Народный участковый из Санкт-Петербурга рассказал, как ловит преступников и зверей

Народный участковый Петербурга иногда даже хищников Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

35-летний народный участковый Санкт-Петербурга Алексей Шинтяпин работает в органах уже 18 лет, а в своем родном Петроградском районе – 10 лет. За это время ему приходилось раскрывать убийства, кражи, грабежи и минирования школ. Участковый спасал девушек от самоубийства и вызволял из пятидневного плена. Но иногда полицейскому приходится иметь дело не только с людьми, но и с животными. И это не метафора. Дело в том, что на участке капитана полиции находится Ленинградский зоопарк, и был случай, когда оттуда сбежали питомцы. Алексею Шинтяпину пришлось перевоплощаться в настоящего Эйса Вентуру, чтобы выловить беглецов. И если змея и обезьянка силовику дались легко, то вот с удравшим из вольера тигром пришлось повозиться…

«УБИЙСТВО РАСКРЫЛИ ПО КАМЕРАМ»

- Работать в МВД я мечтал с детства, - признается Алексей Шинтяпин. – Хотел защищать слабых, любил справедливость с точки зрения закона и общества. Сначала по распределению я попал в Оренбург, но вскоре понял, что тянет обратно в Санкт-Петербург. Так в 2010 году я и заступил на должность участкового уполномоченного Петроградского района.

Участковый работает в своем районе уже 10 лет Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

На участке Алексея Шинтяпина – аж 3,5 тысячи человек. Участковый выслушивает проблемы каждого. Правда, признается капитан, иногда к нему добавляют участки и дома, поэтому под его защитой бывает до 9 тысяч человек на районе. Свое первое дело участковый помнит до сих пор.

- Пришлось тогда побегать, - смеется участковый. – В продуктовом магазине была кража. Мне передали приметы подозреваемого, я выдвинулся к месту происшествия и заметил похожего парня. Пустился за ним, он от меня. В общем, он продержался около километра, а потом я его настиг. Помогло, что я занимаюсь спортом.

Потрудиться приходиться иногда и в простых казалось бы делах. Участковый вспоминает «заминирование» школы. Тогда у телефонных «террористов» только зарождалась мода на это. Казалось бы, есть мобильный телефон – установил владельца и дело с концом. Но не все так просто. Обладатель номера оказался ни при чем.

- Я выехал на место, нашел человека, которому принадлежит номер – а по голосу не он, - делится полицейский. – Стал смотреть его ближнее окружение и вскоре понял, что звонивший – его брат. Мы провели экспертизу сверили голос с записи и его – и она все подтвердила.

Участковый вспоминает, вместе с оперативниками уголовного розыска раскрывал и убийства…

- Рабочие Сытного избили человека до смерти и потом вывезли его на тележке, бросили, - вспоминает капитан полиции. – Якобы он упал и сам скончался. Чтобы узнать, что случилось, проводили обход места происшествия, отсмотрели камеры наблюдения и установили всех причастных.

«СБЕЖАВШИЕ ЗВЕРИ НАМ ПО ЗУБАМ!»

Участковому на работе часто приходится не только ловить преступников, но и спасать людей. Как-то раз он вызволил девушку из довольно необычного плена.

- Ко мне на прием пришел молодой человек, - делится участковый. - Он рассказал, что вот уже пять дней слышит какие-то стуки в ванной и крики: «Помогите!». Я выехал, начал обходить весь дом, узнавать, кто где живет. И нашел квартиру. Удивительно, но другие соседи вообще ничего не слышали. Я начал кричать через дверь, и тут девушка откликнулась. Оказалась, что она закрыта в ванной, но изнутри замок не открывался. Это был третий этаж, я смог забраться к ней в квартиру через форточку и вызволил ее. Жила она одна, поэтому так и просидела пять суток в ванной. Если бы молодой человек не услышал ее, не знаю, чем бы все закончилось.

Участковому Петербурга по зубам не только преступники, но и звери Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Бывает, что приходится отговаривать людей и от самоубийства. Одну из таких полицейских заметил во время патрулирования. Алексею Шинтяпину удалось уговорить девушку проехать с ним в отделении, куда он вызвал врачей.

Но самое интересное в его работе – это поиск сбежавших из зоопарка зверей! Поймать прыткую обезьяну хитростью, отловить пропавшую змею и справиться с тигром – все это по зубам участковому.

- История с тигром была еще в 2017 году, - улыбается полицейский. - Сначала прошла ошибочная информация, что хищник сбежал из самого зоопарка и даже напал на прохожего. Оказалось, все немного иначе. Сотрудник зоопарка после кормления забыл закрыть его вольер. И тот свободно бегал по территории зоопарка, напал на одного из работников. Мы стали отлавливать его с сотрудникам зоопарка. Действовали очень осторожно. Применять оружие, естественно, не стали. На машине загнали хищника в угол, усыпили его и вернули в вольер.

А вот сбежавшую обезьянку поймать было куда сложнее. Та «проказница» залезла на дерево и наотрез отказывалась спускаться! Пришлось заманить ее едой.

- Она была маленькая и не агрессивная, но на дерево ведь за ней не полезешь, - смеется участковый. – Вот и дали ей фруктов. А сбежавшую змею так просто к себе было не заманить. Она успела скрыться из зоопарка! Как оказалось, уползла в ближайшую школу. Мы ее вычислили и поймали по горячим следам. Ни одно животное при этом не пострадало.

Сейчас Алексей Шинтяпин вышел в федеральный этап конкурса «Народный участковый». Его победитель получит приз – автомобиль. Голосуйте за петербургского «Эйса Вентуру» - здесь.