Конкурс Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 3 ноября 2020: Прямая онлайн-трансляция с шоу

3 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге выберут Миссис Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Вечером 3 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге состоится одно из самых позитивных мероприятий года - шоу «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020». А если быть точнее - ежегодный фестиваль красоты и материнства; стиля и доброты; драйва и добродетели, который проходит уже более 10 лет.

- Название конкурса официально зарегистрировано в Роспатенте – свидетельство №749871, и мы являемся единственным официальным мероприятием с таким названием, - рассказали организаторы. - Наше мероприятие - это не традиционный конкурс красоты, это образовательная конференция, на которой девушки учатся правильно преодолевать препятствия, приводить себя в порядок, вкусно готовить, знакомятся с историей города, области и России.

«Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020» будет особенным, ведь он совпал по датам с рядом ограничений, которые по-прежнему действуют в регионе из-за распространения COVID-19. Но устроители фестиваля решили не отменять традиционный праздник мам, а просто отказались от некоторых очных мероприятий.

- Мы приготовили маски для нашего женского движения, и девушки с удовольствием ходят по мероприятиям и в обычной жизни в них, - объяснили в оргкомитете. - Так же нам пришлось перенести на улицу некоторые образовательные мероприятия, отказаться от традиционного выхода на сцену с детьми, хотя в этом году у нас принимает участие сразу 16 многодетных мам: у троих участниц в семье пятеро малышей, а других четырех - по четыре.

Красавицы готовились к «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020» больше двух месяцев, и сегодня, 3 ноября 2020 года, покажут себя в лучшем свете. Прямая онлайн-трансляция праздника начнется в 18.00.