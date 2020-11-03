«Красивая шубка и волшебные глаза»: Кот Сусик ищет новую семью в Петербурге

Сусик - очень ласковый и общительный. Фото предоставлено приютом «Ржевка».

Кот с необычной кличкой Сусик - мечта любого хозяина. Статный, пушистый, мурчащий, ласковый, воспитанный - перечислять плюсы этого рыжего красавца можно долго. Он любит всех на свете: других кошек, детишек и даже незнакомцев. Чудо, а не кот!

Однако судьба его сложилась так, что он оказался в приюте для животных «Ржевка». Хозяева отказались от хвостатого из-за аллергии, от которой страдал один из членов семьи. - У Сусика невероятно красивая шубка и просто волшебные глаза. Он настоящая звезда нашего приюта. Проведенное с ним время - сплошное удовольствие, - отзываются о мурлыке волонтеры «Ржевки».

- В прошлом Сусик был домашним питомцем, при поступлении в приют он весил целых 12 килограммов, но мы посадили его на диету. Однако небольшой лишний вес Сусику только к лицу. Все кошатники знают, что настоящего счастья и удовольствия много не бывает, это как раз про нашего героя. Можно часами гладить его пушистые бочка и нежиться с котиком зимними вечерами. На днях исполнилось два месяца, с тех пор как Сусик оказался в приюте, но за это время животным так никто и не заинтересовался.

Сусик станет отличным другом и точно принесет много радости своему новому владельцу. Фото предоставлено приютом «Ржевка».

Сотрудники «Ржевки» предполагают, что потенциальных хозяев пугает возраст мурлыки - в этом году ему исполнилось девять лет. - Мы были уверены, что Сусика сразу с руками оторвут, но, видимо, людям кажется, что он пожилой. Однако это точно не про него, - уверяют в приюте. Сусик станет отличным другом и точно принесет много радости своему новому владельцу. Если вы готовы забрать рыжика домой, приезжайте в приют знакомиться с ним. Узнать подробности о животном и посещении можно по телефону 8-921-741-49-01 (звонить строго с 11.30 до 15.30).

Генеральный партнер проекта «Ищем дом» - древесные комкующиеся наполнители для кошачьих туалетов Cat’s Best (Германия). Все наполнители изготовлены из натуральных древесных волокон без ароматизаторов и химических добавок. Они не только надежно блокируют неприятные запахи, но и эффективно поглощают жидкость. Будущим владельцам Сусика Cat’s Best подарит наполнитель для кошачьего туалета.