Назван оператор с самым быстрым мобильным интернетом в России. Фото: Олег ЗОЛОТО

По итогам октября самым быстрым среди операторов «четверки» с услугой мобильного интернета стал «МегаФон». По средней и максимальной скорости передачи данных компания опередила остальных в два и более раза.

Средняя скорость «МегаФона» в России приближается к 40 Мбит/сек, в Петербурге – более 43 Мбит/сек. На втором и третьем месте оказались МТС и «Вымпелком». Средняя скорость мобильного интернета этих операторов превышает 20 Мбит\сек. Четверку замыкает Tele2 со скоростью в 14,5 Мбит/сек.

Рейтинг составило информационно-аналитическое агентство TelecomDaily с помощью разработанного ими приложения «Мегабитус». Оно позволяет получать информацию по сотням городов одновременно в режиме реального времени и сделать отчеты регулярными – ежемесячными, ежеквартальными и т.д. С помощью «Мегабитуса» TelecomDaily может определять средний уровень скорости по России, а также в больших городах, где на данный момент проживает большинство пользователей приложения. Это касается не только скорости мобильной передачи данных, но и фиксированных сетей.

Результаты включают обезличенные данные, полученные в течение октября более чем в 30 крупнейших городах РФ на основании десятков тысяч замеров.

Один и тот же абонент мог запускать «Мегабитус» дома, в офисе, в магазине, на даче, а также тестировать скорость в Wi-Fi-сетях. Оценка происходила по достигнутой скорости передачи данных (максимальная, минимальная, арифметическое среднее), а также по другим параметрам, описанных ГОСТом (коэффициент успешных входов в систему (успешных попыток установления соединения), время входа в систему (для 80% и 95% попыток), коэффициент неуспешных передач и т.д.).

Зафиксирована скорость более чем в 20 сотовых сетях (и в нескольких десятках фиксированных), однако приведены показатели только по крупнейшим из них: МТС, «МегаФон», «Вымпелком» (бренд «Билайн»), Tele2, «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МГТС.

Итоги исследования:

Средняя скорость передачи данных (просмотр контента, серфинг по сайтам)

По этому показателю «МегаФон» (38,6 Мбит/сек) почти в два раза опережает идущих следом МТС (19,7 Мбит/сек) и «Вымпелком» (18,4 Мбит/сек), у Tele2 – 14,4 Мбит/сек. Таким образом, четыре крупнейшие мобильные сети страны обеспечивают среднюю скорость на уровне 24 Мбит/сек, хотя три из них до нее не дотягивают.

Максимальная скорость передачи данных (размещение контента от абонента)

Показатель измерялся только для сотовых сетей; он менее значим, чем средняя скорость, но позволяет оценить технические параметры сети. «МегаФон» остался безусловным лидером – 229,5 Мбит/сек, далее – «Вымпелком» (160,5 Мбит/сек), МТС (94,1 Мбит/сек) и Tele2 (88,4 Мбит/сек).