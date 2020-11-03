Пожар в хосписе в Ленинградской области 3 ноября 2020 года: Спасатели эвакуировали четырех человек

Мощный пожар произошел в здании Учебно-опытного лесничества в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильное пламя разгорелось в частном доме под Санкт-Петербургом. Произошел пожар в хосписе в Ленинградской области 3 ноября 2020 года. Как стало известно "КП-Петербург", сообщение о возгорании на Лесной улице, дом 2, в поселке Лисино-Корпус в Тосненском районе поступило на пульт МЧС 47-го региона поступило в 15:50 часов. На место были направлены три бригады спасателей.

- По прибытию спасатели увидели, что горит частный деревянный дом. Установлено, что здание нежилое, закреплено за Учебно-опытным лесничеством. Огонь охватил 525 квадратных метров - рассказали в пресс-службе МЧС Ленобласти.

Из горящего дома пожарные эвакуировали четырех человек и передали их медикам, которые оперативно прибыли на место на карете скорой помощи. О том, пострадали люди или нет, на данный момент не сообщается. Все эвакуированные находятся под присмотром.

Несмотря на то, что здание официально закреплено за лесничеством, неофициально там располагается частный хоспис. Сейчас правоохранители разыскивают директора заведения.

Спасатели оперативно локализовали возгорание. Через полчаса, в 16:20, сотрудники МЧС уже занялись проливкой горящего здания.

На данный момент на месте ведутся работы. Выясняются причины возгорания.