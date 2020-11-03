Возможны два варианта: Как школьники Санкт-Петербурга будут учиться во второй четверти

Стало известно, как школьники Санкт-Петербурга будут учиться во второй четверти Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге идет вторая неделя школьных каникул. В следующий понедельник, 9 октября 2020 года, ученики должны вернуться на занятия. Но при этом эпидемиологическая ситуация в городе лучше не становится. И городскому правительству сейчас придется принять очень сложное решение: как организовать обучение детей так, чтобы не пострадало ни здоровье, ни знания.

- Больше всего сообщений на страничку мне приходит сейчас с одним вопросом: как будет организовано обучение школьников во второй четверти? - рассказала на своей странице в соцсети вице-губернатор Ирина Потехина. - Как и две недели назад, семьи делятся на две группы: на тех, кто боится перехода на дистанционное обучение, и тех, кто настаивает на этом переходе.

Вице-губернатор отметила: сейчас в городе надо организовать параллельно два процесса - сохранить очное обучение в школах и создать дистанционное для желающих.

- Для перехода на удаленное обучение родителю достаточно будет написать заявление директору своей школы, указав там предполагаемый срок, например, вторую четверть, - подчеркнула Ирина Потехина.

По словам чиновницы, те, кто решат перейти на дистанционку, без поддержки не останутся. Им обязаны будут прислать подробное расписание уроков с указанием темы каждого, а также обеспечить доступ к материалам по этим темам на портале дистанционного образования. По наиболее трудным разделам ребенка будут консультировать, а также организуют вебинар. Ну, и, конечно, учителя будут проверять домашние задания.

Звучит красиво, но сделать это на самом деле сложно. Как рассказала Потехина, потребуются дополнительные педагоги.

-Невозможно давать двойную нагрузку учителю, который целый день работает в классе, - объясняет вице-губернатор. - Для дистанта потребуется отдельная педагогическая команда. Кроме того, детям и родителям нужна будет и постоянная консультационная поддержка - зачастую разобраться с новой темой без учителя трудно. А у школьных «предметников» времени на такое фактически индивидуальное сопровождение ребёнка тоже нет.

Сейчас все эти вопросы прорабатываются вместе с Российским государственным педагогическим университетом. Ирина Потехина пообещала в ближайшее время рассказать в подробностях, как будет работать система.

Отметим, запись вице-губернатор сопроводила уже традиционным опросом. Мол, если есть возможность выбрать формат обучения, то какой вариант вы бы выбрали? Три четверти опрошенных на данный момент высказались за очную учебу. Еще 25 процентов предпочли бы, чтобы дети учились дистанционно.