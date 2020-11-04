Коронавирус пробил "потолок" в 1 тысячу человек заболевших за сутки в Санкт-Петербурге 4 ноября 2020 года

Больше 1 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге 4 ноября 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге вышла на новый уровень. В среду, 4 ноября 2020 года, пандемия побила все возможные рекорды и установила новую "планку". За сутки в городе на Неве заразились более 1 тысячи человек.

- Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 4 ноября 2020 года составило 1 031 человек. За все время пандемии в городе заболели 65 170 горожан, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Также установлен еще один антирекорд. Число подтвержденных за сутки смертей в Петербурге - 66. Это самое больное количество за все время эпидемии начиная с марта. Всего в городе умерли уже 3 998 человек.

Есть и хорошие новости. Выздоровели 527 пациентов. За все время справились с инфекцией 40 447 человек.

Напомним, что накануне губернатор Александр Беглов встретился с президентом Владимиром Путиным, где сообщил о напряженной эпидемической ситуации в городе. Он отметил, что положение в Северной столице критическое.

- Для лечения больных мы задействовали уже 21 стационар, из которых 18 городских и 3 федеральных. Развернуто 7913 коек. Общая коечная мощность составляет около 12 тысяч. Безусловно, нам помог временный госпиталь в павильоне «Ленэкспо», где есть 2,5 тысячи специализированных мест для лечения COVID-19, - добавил Беглов.