Всех медиков Санкт-Петербурга обязали сделать прививку от коронавируса

Прививку от коронавируса сделают всем медработникам Санкт-Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга определил порядок вакцинации от коронавируса медицинских работников города. На портале правовых актов Северной столицы появился документы, подписанный 2 ноября 2020 года, в котором названы категории врачей, медсестер и другого персонала, которым показана прививка.

- Определить, что категориями лиц, подлежащих вакцинации для профилактики коронавируса являются граждане, в том числе медицинские работники организаций государственной и негосударственной формы, - говорится в документе.

Так, прививку от коронавируса должны получить все медицинские работники, государственных и частных клиник, а также скорой помощи, которые непосредственно работают с больными COVID-19 или с подозрением на инфекцию. Исключение - врачи, медсестры, санитары у которых уже есть антитела к болезни. Имеется и ограничение по возрасту - вакцинировать будут медиков от 18 до 60 лет.

Сейчас главные врачи медучреждений должны составить списки своих сотрудников, которые должны сделать прививку. Вакцинация будет проходить в городской больнице № 40 Курортного района и поликлиническом отделении № 69 при детской поликлинике № 68. Дальше ответственные должны будут ежемесячно отчитываться о ходе вакцинации, направляя данные в Боткинскую больницу.