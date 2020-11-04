Соседи приняли за педофила петербуржца, который пошел с детьми в поход

На месте выдуманного преступления местные обнаружили «детские куртки, мужские трусы и нож». Фото: Тимур ХАНОВ

Трагикомедия в лучших традициях пандемии с ее удаленкой, дистанционкой и длительными школьными каникулами разыгралась в поселке Янино под Санкт-Петербургом. Жительница одной из высоток нового жилого квартала заметила из своего окна, как подозрительный мужчина уводить детей за гаражи.

– Взрослый мужик ведет трех детей в какой-то угол, – произнесла за кадром очевидица, снимая предполагаемого педофила и его будущих жертв на видео. – Мамочки, забирайте своих детей, кто узнал!

Через мгновение видео с «педофилом» и тремя мальчикам примерно одного возраста, послушно идущими за ним вдоль гаражей, попало в местный паблик. Бдительные соседи вызвали полицию, которая якобы «два раза не приехала, а потом ехала часа два». Попутно местные припомнили, вчера маньяк увел за гаражи девочку.

Правоохранители проверили развалины, но ничего не нашли. Тогда на поиски растерзанных детей и кровожадного педофила отправились сами неравнодушные граждане. На месте они обнаружили «детские куртки, мужские трусы и нож». Правда, судя по состоянию вещей, этот набор педофила скомпоновался здесь случайно и давно.

Наконец, когда жители уже фактически оплакали детей и были готовы линчевать злодея, в комментарии под видео пришла мама одного из мальчиков.

– Это наши дети гуляли с папой! У них был поход! Играли, – успокоила соседей женщина. – Это наши друзья, мы были рядом. Спасибо за бдительность, но все хорошо. Дети дома.

Только тогда сердобольные граждане утихли. Но впредь женщину попросили предупреждать, что ее супруг вновь повел детей «в поход» подозрительными маршрутами.

Справедливости ради, выглядит прогулка отца и трех мальчишек действительно немного странно: как отметили многие пользователи сети, папа выбрал не лучший маршрут. Другие предположили, что причиной выбора столь странной локации могла стать школа, где нередко просят принести для поделок «природные материалы». Ну, а большинство реакцию соседки одобрило и отметило, что «лучше перебдеть».

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