Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 5 ноября 2020 года: город перешагнул тысячный порог заболеваемости

Петербург поставил новые рекорды по суточной смертности и суточной заболеваемости коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» подготовила подборку последних новостей о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 5 ноября 2020 года. За прошедшие сутки Петербург установил два печальных коронавирусных рекорда: погибло 66 человек (это на семь человек больше, чем предыдущий максимум) и заразилось более тысячи человек, а именно 1031. Такие показатели город на Неве продемонстрировал впервые за всю пандемию.

Наряду с этим Северная столица продолжает лидировать среди регионов по смертности: коэффициент на 100 человек равен 1,21.

По данным федерального оперативного штаба, с прихода в город коронавируса официально заразилось 65 170 человек, выздоровело 40 447 (из них 527 – за последние сутки) и погибло 3 998.

Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 5 ноября 2020 года. Фото: О решениях оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России

«Ковидных» больных принимает 21 больница города, среди которых 18 региональных и три федеральных. Одну из них, Детскую больницы №5 имени Филатова, полностью перепрофилировали под коронавирус накануне, 4 ноября. Всего развернуто около восьми тысяч коек.

Порядок тотальной вакцинации медиков уже определен: вакцину от коронавируса будут вводить всем медработникам всех категорий государственных и частных клиник, а также «Скорой помощи», которые работают с больными COVID-19 или с подозрением на инфекцию. Исключение составят медики младше 18 и старше 59 лет, а также специалисты, у которых уже обнаружили антитела.

По последним данным, под медицинским наблюдением в Петербурге находится 4129 человек: 54 – в обсерваторе, 1946 – контактные, 2129 – на самоизоляции.

В соседнем регионе антирекордов за сутки не зафиксировали. За день в Ленинградской области выявили 163 случая заражения (12 031 с начала пандемии) и 97 выздоровлений (6930 за пандемию). Количество погибших остается на прежнем уровне: 116 человек.

В России коронавирус уже настиг 1 693 454 человек. Из них 1 266 931 человеку удалось вылечиться, а 29 217 спасти не смогли.