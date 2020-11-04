После ДТП с автобусом, который влетел в стену университета в Великом Новгороде, завели уголовное дело

Перевозчика подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фото: СОЦСЕТИ

Страшная авария в Великом Новгороде стала уголовным дело. Сегодня, 4 ноября, около 22:00 в стену корпуса Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого в самом центре города влетел пассажирский автобус. Внутри находилось 26 человек.

– По предварительным данным, погибла женщина-водитель, еще 10 человек пострадали, – сообщают в СУ СК по Новгородской области.

Точное количество пострадавших в аварии еще устанавливают. Но уже известно, что двое из пассажиров находятся в тяжелом состоянии. Также, по неофициальной информации, число погибших увеличилось до двух.

Автобус шел по общественному городскому маршруту №9, его обслуживает «Городское пассажирское автотранспортное предприятие». Прежде чем влететь в стену вуза, автобус попутно врезался сзади в легковой автомобиль «ВАЗ».

– Я двигался в правом ряду, обогнал автобус, остановился на красный свет, – рассказал в сообществе «ЧП 53 Великий Новгород» во «ВКонтакте» водитель «ВАЗа». – Смотрю в заднее зеркало, а он приближается. Я попытался увернуться, он врезается – и едет дальше.

Авария произошла на площади Строителей – одном из наиболее оживленных мест города. Фото: СОЦСЕТИ

Что самое страшное, авария произошла на площади Строителей – одном из наиболее оживленных мест города: через площадь проходят все автобусные маршруты Новгорода.

Актуальной информацией о причинах и последствиях ДТП в диспетчерской перевозчика на данный момент не располагают. По данным ГИБДД, «водитель не справился с управлением». Очевидцы предполагают, что водителю могло стать плохо за рулем либо у автобуса могли отказать тормоза.

Автобус шел по общественному городскому маршруту №9. Фото: СОЦСЕТИ

По факту ДТП уже завели уголовное дело. Перевозчика подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают следователи-криминалисты, спасатели, полицейские и врачи «Скорой помощи».

Параллельно прокуратура Новгородской области ведет проверку: «будет дана оценка соблюдения законодательства при выпуске транспортного средства на линию, в том числе проведении медицинского освидетельствования водителя».