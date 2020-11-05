Застрявшую в заборе косулю нашли в выборгском парке Монрепо

В парке Монрепо спасли застрявшую в заборе косулю. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Необычное происшествие случилось в знаменитом парке Монрепо, что в Выборге. Расположенная на берегу Выборгского залива природная рекреационная зона по большей части обнесена забором. Вот в нем-то и застряла косуля. Попавшее в беду животное заметили посетители парка.

- Пока мы с вами отдыхали, сотрудники охотнадзора и спасатели вызволяли самца косули из забора. Бедняга застрял между металлических прутьев. Сильно повредить бока не успел - вовремя заметили и сообщили посетители парка по телефону 112, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Тут впору было вспомнить Винни-Пуха, но вряд-ли лесной гость парка слишком много ел. просто у него кость оказалась широкая. На помощь животному пришли спасатели. Они гидроножницами разжали прутья забора, после чего напуганную косулю удалось вытащить наружу. Сильных повреждений парнокопытный гость парка не получил, поэтому сотрудники охотнадзора тут же отпустили его на волю.

Надо сказать, что косуль замечают в парке не первый раз - они очень любят густые зеленые насаждения острова Твердыш.

Увы, но не все обитатели парка Монрепо отделываются так счастливо. Не так давно здесь погибли две белки. Их перекормили «заботливые» туристы. В желудках белочек ветеринары нашли чипсы, печенье и шоколад . Причиной мучительной смерти рыжих красавиц стало острое кишечное расстройство.

В администрации парка просят не кормить белок. Ну а если желание угостить пушистиков слишком сильно, то вот список того, что можно принести:

- грецкие орехи (в скорлупе); - нежареные тыквенные семечки; - фундук в скорлупе; - яблоки, груши, морковь свежие или сушенные, - плоды шиповника; - банан; - кедровые орешки в скорлупе; - сухофрукты (курага, урюк, изюм, инжир, чернослив и другие). Продукты не должны содержать консерванты, красители, ароматизаторы, сахар, соль.