Жена Сергея Семака рассказала о трагедии в семье

Сергей и Анна Семак воспитывают восемь детей. Фото: СОЦСЕТИ

Богатые тоже плачут. И очередная история – тому подтверждение. Поздравляя с днем рождения свою 11-летнюю дочь Варвару (всего у Семаков 8 детей), супруга главного тренера ФК «Зенит» Сергея Семака поделилась с подписчиками в Instagram давней семейной трагедией.

Как оказалось, когда Анна вынашивала Варвару, вместе с ней на свет должна была появиться еще одна малышка – ее сестра-близнец Нина. Родители с нетерпением ждали счастливого дня, но судьба распорядилась иначе…

- Каждое утро я просыпалась в шесть утра и выходила на безлюдный берег Волги. После утренней прогулки погружалась в водоворот домашних дел, пока однажды не заболела… Один из близнецов не выжил. Это испытание стало для меня первой проверкой на прочность. Все было, как в тумане, - призналась 39-летняя Анна Семак.

Врачи, по словам многодетной матери, всячески пытались донести до родителей, что им нужно отказаться и от второго ребенка. Медики не исключали: вторая малышка может родиться нездоровой.

Варвара - копия знаменитого папы. Фото: СОЦСЕТИ

- Помню, убежала из женской консультации, рыдала на плече мужа, решив принять любой вызов судьбы с благодарностью. Нездорова? Мы справимся, - вспомнила она.

Варвара благополучно родилась, но на этом трудности в звездной семье не закончились…

– Роды были запланированы не раньше, чем через два с половиной месяца, в Швейцарии. Я почувствовала недомогание. Выпью анальгетик и поеду на футбол – думала я, но все же, решив подстраховаться, заехала в роддом проверить все ли в порядке. Дальше – экстренное кесарево и тишина, вместо ожидаемого крика младенца. Очень рано. Очень неожиданно… Очень больно…, – разоткровенничалась Анна.

Затем еще одно испытание. Недоношенная Варя в три месяца заболела бронхитом. Полгода ей пришлось жить с датчиком дыхания, подающим тревожныи сигнал в случае остановки.

Осенью 2019 года Семаки вновь женились. Фото: СОЦСЕТИ

Но это, к счастью, уже в прошлом. Сейчас белокурая красавица радует родителей не только своей успеваемостью в школе, но и человеческими качествами.

- Папина копия - ямочки на щечках, дисциплина, пунктуальность... Папина любовь - отличница, заступница в любых ситуациях. Верю, что из нее вырастет хорошии человек, достои ныи своего отца, нежно любящии маму и всю остальную семью, - выразила свою любовь к дочери Анна.

Напомним, Анна и Сергей женаты дважды! Неожиданно для всех пара, минуя всякие разводы, вновь пошла под венец осенью 2019 года. Семаки с детьми и близкими друзьями обменялись кольцами на озере Комо. А совсем недавно тренер "Зенита" и вовсе стал дедушкой.

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