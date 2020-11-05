Петербуржца-участника «Дома-2» не пускают в Россию: Я женат на русской – свадьба на Сейшелах была

Игоря Русанова не пускают в Россию из-за дорожных штрафов. Фото: vk.com/rusik_rusanov92

Смольнинскому районному суду Санкт-Петербурга предстоит разобраться в тонкостях семейной драмы участника шоу-проекта «Дом-2» Игоря Русанова, которого собрались оторвали от жены и не пустили в Россию.

- 1 сентября 2020 года при пересечении границы Русанов узнал о том, что ему запрещен въезд на территорию РФ до 16.02.2022 в соответствии с пунктом Федерального закона о выезде и въезде в РФ: «Въезд иностранному гражданину может быть не разрешен в случае, если лицо неоднократно (два и более раза) в течение трех лет привлекалось к административной ответственности», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Его жена объяснила, как так все вышло. Фото: instagram.com/yuliyouuu

Что именно произошло, в Инстаграме рассказала жена Игоря Русанова модель Юлия Щеглова, которая вернулась в Россию и сейчас живет в Москве одна.

- До проекта Игорь жил в Питере. Он пришел на проект, у нас завязались шуры-муры и в итоге наши отношения развивались на островах (Сейшельских – прим.ред.). И вот нас спустя 1,5 месяца нас решили отправить в Москву на поляну. Прилетели мы в Московский аэропорт, я прошла таможню, а Игорь - нет. Я в слезы - как быть, что делать, почему так? В общем, Игорю закрыли въезд в Россию, за три штрафа ПДД на 3 года! – пишет в соцсетях супруга Русанова.

Но поскольку все это происходило в рамках съемок шоу, огласке ничего не придали. Пару отправили обратно на Сейшелы «строить любовь». Потом проект кончился. Юлия полетела в Москву, а Игорь, имеющий гражданство Украины – в Днепр (Днепропетровск).

Пока пара живет врозь и встречается только на Украине. Фото: instagram.com/rusik_rusanov/

Там пара периодически встречается, общается и ждет окончания срока запрета. Но пылкий влюбленный устал от ограничений, тем более, что в Петербурге у него бизнес.

- Истец считает, что данное решение подлежит отмене по следующим обстоятельствам:

1. Русанов с 2000 года проживает на территории РФ; 2. Русанов женат. Являясь участником телепроекта «Дом 2. Построй свою любовь», 14.02.2020 зарегистрировал на Сейшельских Островах брак с Юлией Щегловой; 3. Русанов имеет твердое намерение проживать с супругой в РФ; 4. В 2018 году Русанов приобрел в собственность долю в уставном капитале ООО «Кафе на Грибоедова». Исправно платит налоги; 5. Русанов свободно владеет русским языком. Не нарушает безопасность РФ, - уточняет пресс-служба петербургских судов.

По мнению истца, которому, к слову, осталось потерпеть всего 3,5 месяца, в данном случае, очевидна несоразмерность вмешательства в личную жизнь, а «выдворение оседлого мигранта приводит к нарушению его права на уважение частной жизни».

- Разбираться с преградами, возникшими при строительстве любви, посчастливилось судье Татьяне Чистяковой, - сообщает пресс-служба судов.

Дата рассмотрения иска пока не назначена.