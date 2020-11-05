Названа дата открытия Рождественской ярмарки 2020 на Манежной площади

Главная Рождественская ярмарка расположится на Манежной площади, а также на Малой Садовой и Кленовой улицах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Какой Новый год в Петербурге без традиционных уличных ярмарок? И хотя ситуация с коронавирусом в городе тревожная, провести их в зимние праздники пока все-таки планируют. Но с ограничениями. Уже известно, что концертов и гуляний на них не будет. Главная Рожественская ярмарка – на Манежной площади – в этом году состоится без праздничной программы. Об этом «КП-Петербург» рассказали в подведомственном Смольному Центре контроля качества товаров, работ и услуг.

– В настоящий момент проведение ярмарок, в том числе новогодних, на территории Санкт-Петербурга не запрещено, – сообщили в Центре. – Но в связи с ограничениями на проведение торжественных и развлекательных мероприятий концертная программа Рождественской ярмарки не предусмотрена.

В прошлом году новогодние праздники в Петербурге были бесснежными. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сама ярмарка в центре Петербурга откроется 19 декабря 2020 года и будет радовать до конца новогодних каникул – 10 января 2021 года. Конечно, ждут горожан красивые праздничные украшения, гирлянды, фонари и композиции. А ларьки со всевозможными товарами будут расположены не только на самой Манежной площади, но и на прилегающих улицах – Малой Садовой и Кленовой. Сколько всего участников ярмарки будет в этом году, станет известно позже: пока список только формируется.

Ярмарку на Манежной планируют провести без концертов и гуляний из-за коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Утверждены в городе и еще несколько точек для новогодних ярмарок. Комитет по промышленной политике, инновации и торговле предусмотрел площадку на Васильевском острове, а также в Красногвардейском районе. Так, рождественскую ярмарку планируют с 19 декабря 2020 по 8 января 2021 на Новосмоленской набережной у дома №1А. Там, судя по документам, смогут разместить 10 торговых объектов. С 17 по 31 декабря 2020 будет организована торговля на Хасанской улице, недалеко от дома №15: площадь рассчитана на 25 ларьков.