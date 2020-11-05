В комитете по промышленной политике рассказали о новых ограничениях из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

Новые ограничения из-за коронавируса могут ввести в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном обсуждается новый пакет ограничительных мер, которые должны смягчить напряженную эпидемиологическую обстановку. Об этом «КП-Санкт-Петербург» 5 ноября рассказал заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов.

- Рост заболеваемости у нас сейчас близок к критическому, - констатирует Ситов. - Поэтому — да, действительно, сейчас обсуждаются разные варианты дальнейших действий, в том числе и ограничительного характера.

Масочно-перчаточный режим по-прежнему соблюдают далеко не все. Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом, по словам собеседника издания, вопрос о том, расширять список запретов или нет, еще только прорабатывается — поэтому не исключено, что жесткие меры, как в апреле-июле, вводить не придется. В частности, отмечает Ситов, Смольный может сосредоточиться исключительно на массовых мероприятиях и массовых скоплениях людей без масок и перчаток — к примеру, усилить контроль за ресторанами и барами, которые, вопреки постановлению губернатора, продолжают работать после 23:00.

Напомним: эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге в последние дни оставляет желать лучшего. Буквально вчера, 4 ноября, в День народного единства Северная столица перешагнула порог в 1 000 зараженных в день - и пока темпы прироста не снижаются. Многие уверены: появление новых запретов на этом фоне - вопрос времени.