Лекарства от коронавируса по завышенным ценам нашли в аптеках Санкт-Петербурга

Лекарства от коронавируса стоят в аптеках Петербурга от 5200 до 6748 рублей за пачку. Фото: Аппарат Веры Сергеевой

На полках петербургских аптек мало лекарств от коронавируса, а те, что есть, нередко продают по завышенной цене. К такому выводу пришли активисты «Народного контроля» под управлением депутата городского парламента Веры Сергеевой.

Мониторинг, прошедший в Северной столице в первых числах ноября, охватил 15 аптек сетей «Сити-фарм», «Диа-фарм», «Аптеки Столички», «Здравница», «Невис», «Аптечество» и других в разных районах города. Во время рейда активисты заметили, что цены на фавипиравир – зарегистрированный в России препарат для амбулаторного лечения «ковида» – не всегда соответствуют ограничениям, установленным федеральными властями.

Рейд охватил 15 аптек в разных районах города. Фото: Аппарат Веры Сергеевой

– 12 октября вышло распоряжение Правительства России о включении препарата фавипиравир в список жизненно необходимых, а накануне Федеральная антимонопольная служба установила предельную стоимость этого и других средств для амбулаторного лечения COVID-19, – напоминают в аппарате Сергеевой. – Цена на препараты должна была снизиться на 50 процентов с 12 000 рублей и составить 100 рублей за таблетку 200 миллиграммов.

На сегодня препарат продают под тремя торговыми марками – «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир». При этом первые стоят в аптеках Петербурга от 5200 до 6748 рублей за упаковку (40-50 штук), а последний в продаже в момент проверки отсутствовал.

По закону, одна 200-миллиграммовая таблетка должна стоить 100 рублей. Фото: Аппарат Веры Сергеевой

– Наш мониторинг показал, что уровень обеспеченности препаратами для лечения COVID-19 в аптеках Петербурга неудовлетворительный, а в некоторых аптечных сетях стоимость лекарств до сих пор крайне высока, – отмечает Вера Сергеева. – Для большей части населения они просто недоступны.

Информацию об аптеках, которые искусственно завышают цену жизненно важного лекарства, уже направили в ФАС и Роспотребнадзор.