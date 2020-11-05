Новые ограничения по коронавирусу в Ленинградской области с 5 ноября 2020 года: Обязательная самоизоляция для пенсионеров старше 65 лет и запрет спортивных мероприятий

Власти ввели новые ограничения по коронавирусу в Ленинградской области с 5 ноября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Недолго музыка играла – власти приняли новые ограничения по коронавирусу в Ленинградской области, которые действуют с 5 ноября 2020 года. В этот раз запреты более строгие, ведь в 47-м регионе наблюдается рост заболеваемости инфекцией. 4 ноября, например, обновлен рекорд по числу ежедневных зараженных – 163 человека.

Во-первых, ограничения касаются тех, кто находится в зоне риска. Теперь пенсионеры старше 65 лет должны находиться на самоизоляции. Да, это уже не рекомендация, как было раньше. При этом для тех граждан, кто старше указанного возраста и при этом работает, советуют как можно скорее перейти на дистанционку.

Последние данные по распространению коронавируса в Ленобласти. Фото: vk.com/minuscovid_lo

Также новые запреты касаются и младших жителей Ленобласти.

- Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых, - подчеркивают в пресс-службе правительства 47-го региона.

Вводится полный запрет спортивных мероприятий. Исключение сделали лишь для соревнований, но их все же ограничили по числу участников – в помещении могут находиться команды, в каждой из которых есть до 18 человек, а на улице – до 80 человек.

Новое постановление с ограничениями можно найти на сайте правительства Ленобласти. Фото: lenobl.ru

Плановая медицинская помощь стала ограниченной в стационарах «желтой» и «красной» зонах. Теперь к врачу можно попасть только в экстренных случаях, например, с травмами и с обострением хронических заболеваний. Что касается работы МФЦ, то тут дела лучше – в МФЦ «красной» и «желтой» зон разрешено предоставлять ряд социально-значимых услуг без предварительной записи.

- Ограничения вводятся на проведение свадеб, банкетов, дней рождения и поминок. На данных мероприятиях могут находиться не больше 18 человек и исключительно в масках, - добавляют в правительстве.