Новые ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге с 9 ноября 2020 года: Закрытие фудкортов и дистанционка для кружков и секций

"Комсомолка" узнала о новых ограничениях по коронавирусу в Санкт-Петербурге с 9 ноября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный ввел новые ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге, которые будут действовать с 9 ноября 2020 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Это неудивительно, ведь в ноябре рост заболеваемости инфекцией бьет рекорды. Ежедневное число заболевших перевалило за тысячу человек.

Некоторые запреты будут временными. Например, фудкорты и фудплейсы должны полностью остановить работу, но с 9 по 29 ноября. В исключении лишь тот общепит, который расположен на вокзалах, в аэропорту и на заправках. На схожий срок приостановлен доступ посетителей в детские игровые комнаты в торговых центрах. При этом открытыми оставят те пространства для игр, которые имеют площадь не больше 50 «квадратов» и находятся на территории общепита.

Как сообщил губернатор Владимиру Путину, эпидситуация в Санкт-Петербурге остается напряженной. Фото: "Яндекс"

- По 29 ноября сохраняется временное ограничение на работу предприятий общественного питания в ночное время с 23:00 до 06:00. Также в это время гражданам там запрещается находиться, - добавляют в пресс-службе Смольного.

Далее с 9 по 29 ноября вводится запрет на массовые мероприятия в зданиях, где участвует больше 70 человек. Исключение сделали для тех событий, которые проводятся в помещениях культурных учреждений и физкультурно-спортивных организаций. Не повезло и любителям пышных свадеб – на регистрацию брака допустят не больше 20 родных и близких жениха и невесты.

Ограничения появились для дополнительного образования от государственных организаций. Теперь кружки и секции можно посещать только дистанционно, с 9 ноября по 27 декабря.

Петербургским работодателям рекомендуют с 9 ноября перевести на удаленку сотрудников старше 65 лет, а также тех, кто имеет хроническое заболевание. Но и это не все – директоров просят отправить на дистанционку вообще не меньше 30% работников других категорий.

- До 9 ноября исполнительные органы власти Санкт-Петербурга переведут на дистанционную работу не менее 30% гражданских служащих и работников, которые не являются гражданскими служащими. Жителям Северной столицы также рекомендуется воздержаться от поездок в другие регионы и за пределы РФ, - подытоживают в Смольном.