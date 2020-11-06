Вакцину от коронавируса «Спутник V» будут выпускать в Санкт-Петербурге

Вакцину «Спутник V» планируют выпускать в Санкт-Петербурге. Фото: pharmasyntez.com

Петербургский завод «Фармасинтез-Норд» будет выпускать вакцину от коронавируса «Спутник V». Пока что предприятие прошло аудит и стало кандидатной площадкой, но предварительное соглашение с разработчиком вакцины московским НИИ им. Гамалеи уже подписано.

- В октябре завод прошел предварительный аудит, в рамках которого специалисты по технологии Центра Гамалеи подтвердили возможности использования производственного комплекса для изготовления вакцины. 3 ноября было подписано соглашение о передаче технологической документации, - сообщает пресс-служба петербургского предприятия.

Работы по «трансферу технологий» планируется завершить к концу года. Другими словами, в течение двух месяцев будет идти процесс освоения технологического процесса производства вакцины, а с начала 2021 года завод планирует наладить серийный выпуск «Спутника V».

- Мы уверены и делаем все необходимое, чтобы уже в 1 квартале следующего года начать производство вакцины, - отметил гендиректор предприятия.

Справка «КП»:

«Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак ) - первая российская зарегистрированная вакцина от коронавируса. Однако она имеет временную регистрацию, выданную Минздравом по причине чрезвычайной ситуации. Постоянное одобрение будет получено после всех испытаний, начатых летом 2020 года.

«Спутник V» — двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19, разработанная совместно российскими НИИ имени Гамалеи Минздрава России и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России.