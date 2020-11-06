«Еда воняет тухлятиной, лысею, мучают панические атаки»: Необычные последствия коронавируса и советы врачей

Мы собрали жалобы переболевших коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Излечиться от коронавируса - для многих это уже победа. После тяжелой болезни люди думают, что все трудности позади. Но Covid-19 оказался не таким простым, как другие известным нам ОРВИ. Болезнь дает о себе знать иногда даже спустя полгода после выздоровления. Панические атаки, проблемы с памятью, выпадение волос и это далеко не весь список постковидного синдрома. Из-за массовых осложнений после болезни победившие инфекцию даже создали свой чат в соцсетях, где делятся, с чем им пришлось столкнуться. В группе уже более 12 тысяч человек и с каждым днем число таких только увеличивается. «Комсомолка» собрала самые распространенные последствия вируса и разобрала их с врачами.

«МЯСО ПАХНЕТ ТУХЛЯТИНОЙ, А ДУХИ - ГОРЧИЦЕЙ»

Самым массовым осложнением после выздоровления от коронавируса стало измененное восприятие запаха и вкуса. Многие жалуются, что от еды – чаще всего от мяса и молочных продуктов - пахнет тухлятиной или гнилью, а вся парфюмерия приобретает противный химический аромат. Из-за этого люди начинают отказывать от некоторых продуктов. При этом у многих переболевших обоняние не восстанавливается даже спустя полгода.

Пациенты, перенесшие коронавирус, жалуются на тяжелые последствия Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Я переболела в июне. Очень кружилась голова, была ужасная слабость. Все это продолжалось где то месяц, тест я не сдавала. Месяц назад я села завтракать и почувствовала, что от яиц пахнет «тухляком», – рассказывает одна из переболевших Лидия. - Не предала этому значения, через пару дней появился ужасный запах от курицы, сыра, колбасы. Сейчас мне стало казаться, что уже и от меня так же пахнет. Думала, схожу с ума.

Ее поддерживают сотни других излечившихся.

- Переболела в июле. Месяц не чувствовала запахи, потом все прошло, - жалуется Виктория. - И вот, в начале октября стал преследовать противный запах, сладковатый, трупный. И что характерно, вкус у блюд такой же. В основном проблема с продуктами с содержанием белка.

Люди жалуются, что неожиданные ароматы приобрела и парфюмерия, и бытовая химия. Причем, до такой степени, что у некоторых из-за этого случались едва ли не истерики.

- У меня отвращение к запаху парфюма, шампуня, дезодоранта и вообще всего, что содержит химию, - жалуется участник группы по имени Фарион. - В носу постоянно запах то ли хлора, то ли аммиака, то ли горчицы, то ли нашатыря. Сегодня купил новый шампунь, а когда мылся, чуть не стошнило от запаха, похожего на мокрую псину, затем умирал от запаха геля для душа, а после подыхал от противного хлорно-тухлого запаха дезодоранта, побрызгался туалетной водой, от нее пахло горчицей.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

- Если вирус повреждает нервы, искажается восприятие запахов и вкусов, - пояснил «КП» доктор медицинских наук, вирусолог-иммунолог Владислав Жемчугов. - В носу есть множество нервных нитей, которые ведут в мозг. Аналогичная ситуация может случиться со слуховыми нервами. Поэтому кто-то жалуется на неприятный запах, а кто-то – на посторонние звуки. Со временем это проходит, слух и обоняние восстанавливается. Сколько времени на это может уйти – у всех по-разному.

«ТЕРЯЮТ ДО ТРЕТИ ВОЛОС»

Еще одна распространенная проблема после коронавируса – выпадение волос. На это жалуются, в основном, женщины.

- У меня вместе с появлением ужасных запахов стали выпадать волосы, хотя и витамины пила, - поделилась участница группы Юлия. Ее тут же поддержали другие девушки.

Врачи советуют в случае серьезных осложнений обращаться сразу к специалисту Фото: Артем КИЛЬКИН

- У меня выпало процентов 70 волос, - пожаловалась Дарья. - Даже сдавала кровь на железо и гормоны. Тоже на фоне изменения запахов.

По словам других девушек, такое может продолжаться месяцами.

- Я обомлела, когда это началось, - призналась Мария. - Думала, с ума сойду. Волосы хоть и обрезала, но в сливе жесть была, аж страшно доставать. Реветь хотелось первые недели, не думала, что это с ковидом связано. Потом увидела, что многие с этим столкнулись.

По словам девушек, справиться с проблемой помогают витамины.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

- С выпадением волос пришлось столкнуться практически каждому, кто переболел коронавирусом в среднетяжелой и тяжелой форме, - рассказала «КП» доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Московского центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы Аида Гаджигороева. - Усиленное выпадение волос начинается приблизительно через два месяца после перенесенного COVID. Пациенты жалуются, что в итоге густота волос снижается почти в три раза! И здесь самое главное - вовремя начать стимулирующее лечение. Часто возникает необходимость в антифиброзной терапии. Но объем лечебных мероприятий может определить только врач-трихолог. Поэтому пациентам с постковидной потерей волос необходимо вовремя обратиться к врачу.

«ЗАБЫВАЮ СЛОВА, НЕ МОГУ ОБЩАТЬСЯ»

Часть последствий коронавируса уже изучают ученые. Особенно людям мешает жить частичные проблемы с памятью. Многие забывают обычные слова и имена близких. Медсестры жалуются, что не могут вспомнить специальные термины, которыми раньше пользовались в больнице.

- Забываю слова! Пин-коды карт, забываю с кем о чем пообщалась, что надо сделать из запланированного, - жалуется Екатерина. - А я руководитель. Мне что, на пенсию теперь в 37 лет?

Последствия коронавируса могут застать врасплох спустя несколько месяцев Фото: Артем КИЛЬКИН

Многие из-за этого сильно страдают на работе.

- У меня тоже была паника, - делится Галина. - Так как работа умственная, а я не могла сосредоточиться, читаю и не понимаю о чем. Но прошло со временем. Полтора месяца была бесполезным сотрудником.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

- Я тоже переболел коронавирусом, у меня была средне-тяжелая форма, - рассказал «КП» ведущий специалист Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Олег Гончаров. - Читать лекции после выздоровление особенно поначалу было тяжело. Хотя я делаю это многие годы. Обычно все спокойно и плавно, но сейчас иногда не хватает слов, не можешь красиво завершить предложение. На сегодняшний момент четких исследований на эту тему нет, но есть предположение. Во-первых, если речь идет о средней и тяжелой форме заболевания, то оно сопровождается пневмонией. А это гипоксия мозга. При низкой сатурации (насыщенность крови кислородом) мозг не получает нормального питания. Ему нужно время на восстановление. Кроме того, есть предположение, что вирус действует на сосуды головного мозга, опять же ухудшая его питание. Страдают когнитивные функции: память, внимание, мышление. Конечно, со временем все должно восстановиться. Но если вы заметили такие расстройства, то лучше обратиться к неврологу.

«ОТ БОЛИ В МЫЩЦАХ ТРЯСЕТ И ВЫВОРАЧИВАЕТ»

Боли в мышцах у многих начинаются еще во время болезни. Но у некоторых эта проблема не проходит даже спустя несколько месяцев после выздоровления.

- Мне 39 лет, летом переболели с женой коронавирусом и обоняние пропадало более чем на месяц, а сейчас странное продолжение, - делится один из тех, кто столкнулся с проблемой. - Конъюнктивит правого глаза, боль в горле, головная, мышечная боль, сильное раздражение кожи на груди, лице и голове, и самое заметное - озноб и головокружение. Голова кружится вообще постоянно и сильно.

Переболевших коронавирусом стоит пройти обследования по назначению терапевта Фото: Артем КИЛЬКИН

У многих боль сопровождается общей усталостью.

- Я переболела в конце июня, до сих пор сильная мышечная слабость, весь сентябрь немели руки и ноги, иногда даже с трудом шевелила пальцами на руках, - делятся участники группы. - Сейчас это прошло, но появилась дрожь в мышцах, как тремор, но внутренний, внешне его не видно, дрожь в губах. Сдавала анализы, все идеально. Врач сказала, что это постковидный синдром.

Иногда боль в мышцах отпускает, но ненадолго.

- Мышцы просто выворачивает, кости в голени и руках вопят, почки тоже, - жалуются переболевшие. - Все эти прелести уже полтора месяца проходят волнами- то отпустит, то с новой силой. Диагноз: постковидная энцефалопатия с астеническим синдромом, головными болями, напряжением. Такой вывод сделали после многочисленных анализов, МРТ головного мозга и сосудов.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

- Это последствия не только коронавируса, а вируса в целом. Вирус всегда диагностируется по боли в мышцах, - поясняет врач-терапевт высшей квалификации, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа. - Он проникает в нервные окончания. Не доказано, но считается, что коронавирус живет во всех клетках и мышечных в том числе. Любое заселение туда вызывает выработку антител иммунной системы, которые приводят к воспалению мышечных тканей, нервных окончаний. Главное, что нужно сделать после выздоровления - это детоксикационные мероприятия, врачи для этого назначают препараты. Нужно восстанавливать свой организм, в первую очередь печень. Естественно, нужно убирать воспалительные белки и токсины, которые остались после болезни. Нужно чистить межклеточное пространство, пить больше водички. Самое лучшее в таком случае - вода и сорбенты. Именно поэтому после выздоровления человека обязательно направляют к терапевту, который держит все на контроле и видит, где есть проблемы, назначает терапию после контрольных анализов.

«МУЧАЮТ ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ»

Более редкое осложнение после коронавиурса - проблемы с психикой. Часть людей жалуется на панические атаки.

- Было, чувство как будто я умру, задохнусь: словно гланды задушат, сердце сильно кололо. Пейте успокаивающие, или общайтесь с людьми, с которыми вам хорошо. Панические атаки у меня в итоге прошли, а вот нарушения обоняния и вкуса идут уже шестой месяц, - поделилась одна из бывших пациенток.

Даже после выписки из больницы проблемы у людей не заканчиваются Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К слову, справиться с паническими атаками удалось всем переболевшим.

- У меня на протяжении пяти месяцев были тревога и паника, но все прошло, - подтвердила еще одна переболевшая Полина.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

- После коронавируса следует астения - синдром хронической усталости, один из его симптомов – нарушения, связанные с настроением, - говорит психиатр-нарколог, главный врач «Клиники доктора Лазарева» Игорь Лазарев. - Это может быть и тревога, и раздражительность - все зависит от предрасположенности. Для человека такой стресс, связанный с заболеванием, может быть спусковым механизмом. Вирус все обнажает. Если это состояние не проходит, то лучше обращаться к специалисту.

«БЬЕТ ПО ЯИЧНИКАМ»

Часть жалоб на последствия коронавируса еще плохо изучена. И пока врачи лишь предполагают, что дети перенесшие инфекцию, могут столкнуться с проблемами фертильности (способность производить потомство в будущем, - прим. ред.). Однако часть женщин уже жалуются на репродуктивную систему.

- Девочка знакомая ЭКО делать собирается. У нее резерв яйцеклеток резко сократился после того как переболела, - рассказала участница группы София.

Ее поддержала другая подписчица.

- По поводу циклов уже где-то читала сообщения, что пропадают совсем и УЗИ показывает, что остается мало яйцеклеток, - поделилась еще одна участница группы. – Хотя сдают на гормоны женские, у них все в норме.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

- Скорее всего, замеряли показатели антимюллерова гормона, - поясняет акушер-гинеколог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в РФ Борис Лордкипанидзе. - Число яйцеклеток замерить невозможно современными методами. Они в спящем состоянии, рост нескольких штук начинается в начале менструального цикла, на определенном этапе вычленяется доминантный фолликул, с которым происходит овуляция. Все остальные исчезают. Пока я не сталкивался с научными международными исследованиями на тему того, что коронавирус влияет на резерв яйцеклеток, исследований по показанию уровня антимюллерова гормона тоже нет. В дальнейшем такие работы будут. И у нас будет возможность выяснить, насколько коронавирусная инфекция может оказывать влияние на овуляторный резерв яичников. Но это не исключено, потому что мы выяснили, что вирус взаимодействует с рецепторами, которые находятся практически во всех органах, включая мужские яички и женские яичники. У мужчин вирус может снижать и количество сперматозоидов, и уровень тестостерона. Соответственно, нельзя исключать, что он влияет на репродуктивные функции и у женщин. Вернется ли потом все в норму, мы пока не знаем.