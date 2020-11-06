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Общество

Участники конкурса «Клиника года - 2020»: Мы все преодолеем, но только вместе

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» подвела итоги популярного проекта о врачах и медицине
Любовь Холопова
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Победители и участники «Клиника года – 2020». Автор фото Пракопович Владимир.

Победители и участники «Клиника года – 2020». Автор фото Пракопович Владимир.

Новая реальность

Этот год навсегда войдет в историю российской медицины. Он запомнится героической борьбой с коронавирусной инфекцией, тревожными и порой трагическими новостями из больниц, многодневным напряженным трудом врачей и медсестер.

Но, к счастью, не только этим. Через несколько лет, оглядываясь назад, мы будем вспоминать еще и удивительное единение всех медиков, сплотившихся в борьбе за жизнь и здоровье пациентов, и научные прорывы, и то, как пандемия изменила отношение общества к врачам. Всего за пару месяцев люди в белых халатах вернули себе заслуженную долю признания и уважения, с которыми стоит относиться к тем, кто помогает жить и быть здоровыми. Очень хочется верить, что это отношение сохранится у петербуржцев и после окончания пандемии.

Необычным в этом году оказался и конкурс «Клиника года - 2020». В Петербурге он проводится с февраля по июнь, а награждение победителей проекта традиционно становится приятным продолжением профессионального праздника - Дня медицинского работника. Однако в этом году «Клиника года» длилась гораздо дольше обычного - мы просто не имели права отвлекать докторов от спасения жизней.

Но вот и эта «Клиника года» подошла к концу, и мы наградили победителей. Долго думали, в каком формате это делать - онлайн или все-таки провести традиционную торжественную церемонию. Остановились на втором варианте, потому что и мы, и доктора очень соскучились по живому неформальному общению, поэтому мы лично (с соблюдением всех мер безопасности!) решили вручить награды нашим участникам.

Главный редактор «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» поздравляет победителей. Автор фото Пракопович Владимир.

Главный редактор «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» поздравляет победителей. Автор фото Пракопович Владимир.

Как мы растем

Конкурс «Клиника года» в Петербурге проводится седьмой раз, и каждый год мы стараемся вносить в проект новые интересные изменения. 2020-й не стал исключением: мы ввели новый формат - «Здоровые завтраки», на которых в неформальной обстановке обсуждали с врачами самые актуальные темы.

Еще одно ноу-хау - новая номинация «Бренды петербургской медицины». Многие клиники, о которых мы рассказываем в рамках конкурса, были созданы в Санкт-Петербурге и успели стать частью жизни города и его жителей. А некоторые бренды рождаются и развиваются в ходе конкурса, во многом опираясь на мнение горожан, актуальные для них темы. Как бы то ни было, Петербург - один из передовых центров лечения различных заболеваний. Поэтому в ходе конкурса мы рассказывали о самых ярких брендах петербургской медицины, как уже состоявшихся, так и только зарождающихся.

Победителей в новой номинации оказалось двое - почетное звание «Юбиляр года» заслуженно получила Городская больница Святого Георгия, которая в этом году празднует 150-летие. Сегодня это крупная многопрофильная клиника, в которую входит шестнадцать стационарных отделений хирургического и терапевтического профилей, пять диагностических отделений, а также амбулаторно-консультативное отделение с профильными кабинетами.

Правда, торжественную дату сотрудникам приходится отмечать не отрываясь от работы: Городская больница Святого Георгия одной из первых и в кратчайшие сроки была перепрофилирована для приема пациентов с коронавирусом и до сих пор работает в режиме повышенной готовности.

- Ежедневная сложная и новая для нас работа показала, насколько медики могут самоотверженно и бескорыстно бороться на передовой, несмотря на отсутствие опыта работы в таких условиях ранее, - говорит главный врач Городской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий.

Впрочем, без подарков знаменитая больница не осталась - компания «Родник» («Минеральные воды Чехии») подарила медучреждению палету минеральной воды лечебных и лечебно-столовых свойств. Целебную воду в Россию привозят из Чехии и других стран Восточной Европы, она служит отличной профилактикой самых разных заболеваний.

Другой победитель номинации «Бренды петербургской медицины» и обладатель награды «Здоровье города» - «Невская Оптика Холдинг» - также заслуживает особого внимания. Компания с удовольствием и очень активно помогала нам освещать вопросы здоровья глаз, новинок в области коррекции зрения и правил безопасности при диагностике здоровья глаз. Другими словами, показала себя бизнесом с высочайшим уровнем социальной ответственности за здоровье общества. Мы, конечно, не могли оставить профессионалов без награды.

Все - победители

В обычное время мы успеваем провести несколько этапов голосования как в командном зачете (в номинациях «Лучшая многопрофильная клиника», «Лучшая семейная клиника» и многих других), так и в личном первенстве - выбор лучших медицинских центров и докторов делают читатели. Кроме народного жюри, у конкурса есть и профессиональная судейская бригада. Это экспертное жюри, которое объединяет руководителей крупных клиник, преподавателей медицинских вузов, практиков и теоретиков здравоохранения. Награда, которую присуждают профессионалы, так и называется - «Выбор экспертов».

Однако в этом году мы (и эксперты нас поддержали!) решили отказаться от одной из самых почетных номинаций - «Петербургский доктор года», ведь каждый врач независимо от своей специализации помогал своим коллегам и пациентам сохранить здоровье в это непростое время. Каждый - победитель. Впрочем, наши участники особо подчеркивали, что в борьбе с коронавирусом отмечать надо не только их.

- Любые успехи и результат - это всегда плод совместного труда коллектива, в котором участвуют все - начиная от медсестры и санитарки и заканчивая врачами, профессорами. Поэтому я хочу поблагодарить коллектив нашего учреждения и моей клиники, - рассказывает доктор медицинских наук, главный эндокринолог Военно-медицинской академии имени Кирова Владимир Салухов. - Очень хочется, чтобы медицинское сообщество процветало, а связи между медицинскими учреждениями крепли, чтобы была развита взаимопомощь.

Этого мнения придерживаются абсолютно все врачи. Наши участники очень много говорили о том, насколько важна совместная работа в преодолении трудностей.

- Конкурс «Клиника года» - это некий итог, ответ на вопрос: готовы ли мы оперативно и эффективно решать вопросы здоровья пациентов в кризисной ситуации? Это некий рубеж, проходя через который, мы понимаем - мы справились! Мы смогли! Я искренне благодарен и медицинскому, и административному персоналу каждой клиники, присутствующей сегодня здесь. Вы доказали, что на пути к сохранению здоровья пациентов нет ничего невозможного. Вы показали, что человеческие качества, включая ответственность, милосердие и любовь к людям, по-прежнему в цене! Спасибо вам! - делится генеральный директор сети многопрофильных клинико-диагностических центров «Медпомощь 24» Евгений Федоров.

Генеральный директор сети многопрофильных клинико-диагностических центров «Медпомощь 24» и коммерческий директор «Американской Медицинской Клиники» Федоров Евгений. Автор фото Пракопович Владимир.

Генеральный директор сети многопрофильных клинико-диагностических центров «Медпомощь 24» и коммерческий директор «Американской Медицинской Клиники» Федоров Евгений. Автор фото Пракопович Владимир.

Тема года

Каждый новый сезон «Клиники года» преподносит нам сюрпризы, отмечая новые тренды в развитии медицины. Но о чем бы мы ни писали в этом году - о флебологии, гинекологии, наркологии, - COVID-19 и последствия самоизоляции красной нитью проникали во все, даже самые мирные темы. Но по-другому и быть не могло, ведь новый вирус повлиял абсолютно на все стороны нашей жизни и на здоровье в первую очередь.

Вместе с нашими участниками мы давали читателям рекомендации, как заботиться о своем здоровье во время пандемии, на какие симптомы обращать внимание и как правильно во время самоизоляции обращаться за медицинской помощью.

- Нужды пациента превыше всего! – главный принцип, который соблюдает в работе каждый наш сотрудник. Во время пандемии мы всегда оставались на связи с нашими пациентами и старались помочь, – говорят специалисты Немецкой семейной клиники. - Мы стараемся совместить быструю и квалифицированную помощь пациенту с чутким и доверительным отношением к нему.

Сегодня немецкая семейная клиника - единственный медицинский центр в Санкт-Петербурге, который создали (и руководят им до сих пор) высококвалифицированные специалисты из Германии - Генрих Шнайдер и Доктор Мед Бек. Поэтому в ежедневной работе медцентра используются черты знаменитого немецкого стиля управления - основательность, тщательность, высокие стандарты качества, пунктуальность, требовательность к себе.

В номинации «Лучшая семейная клиника» победила Немецкая семейная клиника. Автор фото Пракопович Владимир.

В номинации «Лучшая семейная клиника» победила Немецкая семейная клиника. Автор фото Пракопович Владимир.

И тем не менее доктора отметили еще один тренд 2020 года - важность постоянного развития. Новый вирус и необходимость помогать больным в сложных условиях показали, что никогда не стоит расслабляться и думать, что ты все знаешь.

- Ситуация в этом году подчеркнула, что в сфере медицины есть много неизученного и многое придется изучить, узнать, проанализировать. Коронавирус застал всех врасплох и из этого нужно сделать определенные выводы. Сегодня, чтобы твердо стоять на своем месте и помогать пациентам, необходимо постоянно развиваться, - говорит врач-уролог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Мурад Сулейманов.

Когда мы говорим о развитии, то имеем в виду не только образование и квалификацию врачей, но и технологическое совершенствование петербургских клиник, ведь без современного оборудования своевременная диагностика и качественное лечение просто невозможны.

- Нашему диагностическому центру 2,5 года, и мы постоянно развиваемся, чтобы оказывать петербуржцам высококвалифицированную помощь. Современные способы профилактики и лечения болезней глаз могут если не вернуть зрение, то хотя бы остановить его снижение, и мы рады помочь горожанам сохранить здоровье, - сообщает врач-офтальмолог высшей категории, главный врач диагностического центра Мегаоптика Ирина Шикалович.

В этом году в номинации «Лучшая диагностическая клиника» получил центр коррекции и лечения зрения Мегаоптика «Счастливый взгляд». Автор фото Пракопович Владимир.

В этом году в номинации «Лучшая диагностическая клиника» получил центр коррекции и лечения зрения Мегаоптика «Счастливый взгляд». Автор фото Пракопович Владимир.

Еще один важный момент - коронавирус изменил жизнь людей, заставил провести переоценку ценностей, по-новому взглянуть на привычные вещи. В первую очередь это коснулось врачей.

- В этом году мы столкнулись с тем, что ценность жизни еще больше заиграла в нашей профессии. Врачей стали уважать, ценить. Надеемся, что это отношение не пройдет со временем, - говорит психиатр-нарколог, заместитель главного врача клиники «Лазарет» Евгений Рысин.

Врачи психиатр-наркологи клиники «Лазарет» Рысин Евгений Робертович и Хамидуллин Сергей Владимирович. Автор фото Пракопович Владимир.

Врачи психиатр-наркологи клиники «Лазарет» Рысин Евгений Робертович и Хамидуллин Сергей Владимирович. Автор фото Пракопович Владимир.

Общая работа

«Берегите себя и будьте здоровы!» - эта фраза на торжественной церемонии звучала чаще всего. Обычно врачи говорят эти слова своим пациентам, но сейчас они желают здоровья и благополучия коллегам. Совместные трудности сближают.

- Рано или поздно все пройдет и мы вернемся к привычному образу жизни, но хотелось бы пожелать каждому из нас не перегореть, сохранить в себе человеческие качества и дальше приносить пользу пациентам, - говорит врач-хирург-флеболог медицинского центра «ФлебоЛайф» Вадим Сидоров.

С коллегой многие согласились: черная полоса рано или поздно пройдет, но важно то, что после нее останется.

- Мой медицинский стаж уже 36 лет, вспомнить можно много как хорошего, так и не очень. Профессия врача никогда не была легкой, но важно помнить о главном - как бы нам ни было трудно, нужно любить то, что делаешь, - говорит врач-рефлексотерапевт, врач-гирудотерапевт Клиники Позвоночника доктора Разумовского Елена Козачек.

В зале можно было увидеть и представителей федеральных многопрофильных центров, и врачей небольших клиник, которые специализируются на конкретных медицинских задачах, и тех, кто помогает пациентам помочь решить психологические проблемы, и тех, чья основная задача - создать и сохранить семью.

В номинации «Лучшая клиника в области неврологии» победила Клиника Позвоночника доктора Разумовского. Автор фото Пракопович Владимир.

В номинации «Лучшая клиника в области неврологии» победила Клиника Позвоночника доктора Разумовского. Автор фото Пракопович Владимир.

- Семья занимает очень важное место в жизни человека, а наша задача - помочь людям создать здоровую семью. Пока среди наших пациентов больше женщин, но мы надеемся, что со временем и мужчины будут уделять должное внимание своему здоровью, потому что здоровье будущих детей зависит от обоих родителей, - считает заведующая отделением патологии беременности Санкт-Петербургского центра планирования семьи и репродукции Кристина Никитенко.

Как бы то ни было, всех наших участников и гостей объединила готовность открыто общаться с петербуржцами, делиться подробностями своей работы и рецептами здоровья в эпоху коронавируса и самоизоляции.

Заведующая отделением патологии беременности Санкт-Петербургского центра планирования семьи и репродукции Кристина Никитенко. Автор фото Пракопович Владимир.

Заведующая отделением патологии беременности Санкт-Петербургского центра планирования семьи и репродукции Кристина Никитенко. Автор фото Пракопович Владимир.

- Мы считаем, что именно объединение усилий дает максимально эффективные результаты и способствует плодотворной работе. Наша клиника объединяет методы восточной и западной медицины и позволяет нам помогать пациентам с непростыми проблемами. Клиника существует уже 15 лет, и мы надеемся на дальнейшую плодотворную работу, - сообщает невролог, доктор восточной медицины, остеопатии, корейской эстетической медицины Ли Ю Сен.

Что особенно приятно, многие наши участники благодарили «Комсомолку».

- Мы участвовали в проекте первый раз и сразу попали в такую непонятную ситуацию с коронавирусом. Признаюсь, была некоторая растерянность, но сотрудники «Комсомолки» во всем нас поддерживали, помогали с темами для публикации, новыми форматами общения. В итоге нам удалось рассказать читателям много интересной информации. Надеемся, она будет полезна, - говорит акушер-гинеколог, главный врач медицинского центра «ЛИЦ» Татьяна Комарская. - А еще всем хочется пожелать не только здоровья, но и развития, так как любой кризис - это всегда возможность переосмыслить свою работу, посмотреть на ситуацию с другой стороны.

Главный врач, акушер-гинеколог медицинского центра «ЛИЦ» Комарская Татьяна Александровна. Автор фото Пракопович Владимир.

Главный врач, акушер-гинеколог медицинского центра «ЛИЦ» Комарская Татьяна Александровна. Автор фото Пракопович Владимир.

Выбор профессионалов

- Этот конкурс уникален тем, что, с одной стороны, он народный, а с другой - участников оценивают профессиональные эксперты, которые смотрят на медицинские учреждения несколько с другого ракурса, нежели это происходит в более официальных конкурсах, - говорит доцент кафедры терапии и клинической фармакологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, врач высшей категории, эксперт «Клиники года» Елена Лутаенко. - Все это стимулирует врачей и их руководителей работать еще лучше, что в итоге идет на пользу пациентам.

В этом году экспертное жюри было единодушно в своем решении - победителем в номинации «Выбор экспертов» стала Военно-медицинская академия имени Кирова. Жюри особо отметило опыт и традиции этого медицинского учреждения и, конечно, весомый вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Ну а представители академии признались, что выбор жюри особенно приятен в свете предстоящего юбилея - в следующем году ВМА исполнится 225 лет.

- От всего коллектива академии хочу поблагодарить за признание. Весь накопленный опыт мы стараемся направить на благо жителей Петербурга и других городов нашей страны. Сейчас, например, многие наши врачи помогают больным коронавирусом в самых разных регионах. Надеемся, что поможем спасти не одну жизнь, - говорит полковник медицинской службы, заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, кандидат медицинских наук, врач терапевт высшей квалификационной категории Рыжман Николай Николаевич.

Полковник медицинской службы, заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, кандидат медицинских наук, врач терапевт высшей квалификационной категории Рыжман Николай Николаевич. Автор фото Пракопович Владимир.

Полковник медицинской службы, заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, кандидат медицинских наук, врач терапевт высшей квалификационной категории Рыжман Николай Николаевич. Автор фото Пракопович Владимир.

Спасибо за гостеприимство

Торжественная церемония награждения победителей проекта «Клиника года - 2020» прошла в отеле Courtyard St. Petersburg Center. Это единственный в городе отель, где в самом большом зале установлены диодные экраны размером 5 на 3 метра! Всего же в отеле девять залов, в которых можно провести любое мероприятие - от завтраков с бизнес-партнерами до крупной конференции. Другими словами,

отель Courtyard St. Petersburg Center - это не только комфортный отдых, прекрасные номера и отличная кухня в ресторанах, но и уникальные современные конференц-возможности. Мы в этом убедились лично!

КСТАТИ

Проект «Клиника года» был придуман в Петербурге в 2014 году. Идею быстро подхватили и другие города России: Псков, Иркутск, Нижний Новгород, Москва. Вклад «Комсомолки» в освещение вопросов медицины оценили даже в Министерстве здравоохранения - за организацию «Клиники года» наш медиахолдинг был удостоен благодарности Минздрава.

НА ЗАМЕТКУ

Будьте здоровы и счастливы!

В этом году мы не просто поздравили участников конкурса «Клиника года» с победой в номинациях, но и вручили им подарки. Помогли в этом наши партнеры. На протяжении почти целого года, пока шел наш конкурс, нам помогала компания «Родник», которая поставляет минеральную воду лечебных и лечебно-столовых свойств из Чехии и стран Восточной Европы. В ассортименте пять видов лечебных минеральных вод премиум-сегмента - «Билинска Киселка», «Зайечицкая горькая», «Рудольфов Прамен», «Винцентка» и «Пролом Вода». У каждой воды есть свои показания к применению. Если регулярно ее пить, это будет отличной профилактикой многих заболеваний. В нынешнее тяжелое время компания не оставалась в стороне и помогала врачам, бесплатно предоставляя свою продукцию в больницы и клиники. Помощь оказалась как нельзя кстати, ведь вода помогала докторам поддерживать силы и сохранять здоровье.

На протяжении почти целого года, пока шел наш конкурс, нам помогала компания «Родник». Автор фото Пракопович Владимир.

На протяжении почти целого года, пока шел наш конкурс, нам помогала компания «Родник». Автор фото Пракопович Владимир.

Но это не все подарки. В последние месяцы работа медиков требовала немалых усилий, а от накопленной усталости нужно избавляться. Поэтому каждый наш участник получил сертификат от еще одного нашего партнера - сети салонов красоты премиум-класса «27/7». Косметологи и массажисты салона помогут докторам привести себя в порядок, устранить проблемы не только внешние, но и внутренние, эмоциональные. В салоне работают специалисты разного профиля, поэтому даже самые занятые врачи смогут сэкономить драгоценное время и в одном месте получить все нужные услуги.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Победители конкурса «Клиника года - 2020» в Петербурге

Номинация «Лучшая многопрофильная клиника» и «Выбор экспертов» - Военно-медицинская академия имени Кирова.

Номинация «Выбор экспертов» - Клиническая больница Святителя Луки.

Номинация «Лучшая диагностическая клиника» - центр коррекции и лечения зрения Мегаоптика «Счастливый взгляд».

Номинация «Женское здоровье» - клиники «ЛИЦ».

Номинация «Мужское здоровье» - СПб ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции».

Номинация «Лучшая семейная клиника» - Немецкая семейная клиника.

Номинация «Лучшая клиника в области неврологии» - Клиника Позвоночника доктора Разумовского.

Номинация «Лучшая клиника в области стоматологии» - центр имплантации UniverStom.

Номинация «Лучшая клиника в области наркологии» - клиника «Лазарет».

Номинация «Лучшая клиника в области флебологии» - медицинский центр «ФлебоЛайф».

Номинация «Технологии здоровья: эффективное применение современных технологических решений на благо пациентов» - сурдологический центр «Мед-Аудио».

Номинация «Обмен опытом: успешное использование опыта зарубежной медицины на благо петербургских пациентов» - клиника «Амрита».

Номинация «Развитие здравоохранения: инновационный подход к организации работы медицинского учреждения» - сеть медицинских центров «Медпомощь 24».

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