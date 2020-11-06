Участники конкурса «Клиника года - 2020»: Мы все преодолеем, но только вместе

Победители и участники «Клиника года – 2020». Автор фото Пракопович Владимир.

Новая реальность

Этот год навсегда войдет в историю российской медицины. Он запомнится героической борьбой с коронавирусной инфекцией, тревожными и порой трагическими новостями из больниц, многодневным напряженным трудом врачей и медсестер.

Но, к счастью, не только этим. Через несколько лет, оглядываясь назад, мы будем вспоминать еще и удивительное единение всех медиков, сплотившихся в борьбе за жизнь и здоровье пациентов, и научные прорывы, и то, как пандемия изменила отношение общества к врачам. Всего за пару месяцев люди в белых халатах вернули себе заслуженную долю признания и уважения, с которыми стоит относиться к тем, кто помогает жить и быть здоровыми. Очень хочется верить, что это отношение сохранится у петербуржцев и после окончания пандемии.

Необычным в этом году оказался и конкурс «Клиника года - 2020». В Петербурге он проводится с февраля по июнь, а награждение победителей проекта традиционно становится приятным продолжением профессионального праздника - Дня медицинского работника. Однако в этом году «Клиника года» длилась гораздо дольше обычного - мы просто не имели права отвлекать докторов от спасения жизней.

Но вот и эта «Клиника года» подошла к концу, и мы наградили победителей. Долго думали, в каком формате это делать - онлайн или все-таки провести традиционную торжественную церемонию. Остановились на втором варианте, потому что и мы, и доктора очень соскучились по живому неформальному общению, поэтому мы лично (с соблюдением всех мер безопасности!) решили вручить награды нашим участникам.

Главный редактор «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» поздравляет победителей. Автор фото Пракопович Владимир.

Как мы растем

Конкурс «Клиника года» в Петербурге проводится седьмой раз, и каждый год мы стараемся вносить в проект новые интересные изменения. 2020-й не стал исключением: мы ввели новый формат - «Здоровые завтраки», на которых в неформальной обстановке обсуждали с врачами самые актуальные темы.

Еще одно ноу-хау - новая номинация «Бренды петербургской медицины». Многие клиники, о которых мы рассказываем в рамках конкурса, были созданы в Санкт-Петербурге и успели стать частью жизни города и его жителей. А некоторые бренды рождаются и развиваются в ходе конкурса, во многом опираясь на мнение горожан, актуальные для них темы. Как бы то ни было, Петербург - один из передовых центров лечения различных заболеваний. Поэтому в ходе конкурса мы рассказывали о самых ярких брендах петербургской медицины, как уже состоявшихся, так и только зарождающихся.

Победителей в новой номинации оказалось двое - почетное звание «Юбиляр года» заслуженно получила Городская больница Святого Георгия, которая в этом году празднует 150-летие. Сегодня это крупная многопрофильная клиника, в которую входит шестнадцать стационарных отделений хирургического и терапевтического профилей, пять диагностических отделений, а также амбулаторно-консультативное отделение с профильными кабинетами.

Правда, торжественную дату сотрудникам приходится отмечать не отрываясь от работы: Городская больница Святого Георгия одной из первых и в кратчайшие сроки была перепрофилирована для приема пациентов с коронавирусом и до сих пор работает в режиме повышенной готовности.

- Ежедневная сложная и новая для нас работа показала, насколько медики могут самоотверженно и бескорыстно бороться на передовой, несмотря на отсутствие опыта работы в таких условиях ранее, - говорит главный врач Городской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий.

Впрочем, без подарков знаменитая больница не осталась - компания «Родник» («Минеральные воды Чехии») подарила медучреждению палету минеральной воды лечебных и лечебно-столовых свойств. Целебную воду в Россию привозят из Чехии и других стран Восточной Европы, она служит отличной профилактикой самых разных заболеваний.

Другой победитель номинации «Бренды петербургской медицины» и обладатель награды «Здоровье города» - «Невская Оптика Холдинг» - также заслуживает особого внимания. Компания с удовольствием и очень активно помогала нам освещать вопросы здоровья глаз, новинок в области коррекции зрения и правил безопасности при диагностике здоровья глаз. Другими словами, показала себя бизнесом с высочайшим уровнем социальной ответственности за здоровье общества. Мы, конечно, не могли оставить профессионалов без награды.

Все - победители

В обычное время мы успеваем провести несколько этапов голосования как в командном зачете (в номинациях «Лучшая многопрофильная клиника», «Лучшая семейная клиника» и многих других), так и в личном первенстве - выбор лучших медицинских центров и докторов делают читатели. Кроме народного жюри, у конкурса есть и профессиональная судейская бригада. Это экспертное жюри, которое объединяет руководителей крупных клиник, преподавателей медицинских вузов, практиков и теоретиков здравоохранения. Награда, которую присуждают профессионалы, так и называется - «Выбор экспертов».

Однако в этом году мы (и эксперты нас поддержали!) решили отказаться от одной из самых почетных номинаций - «Петербургский доктор года», ведь каждый врач независимо от своей специализации помогал своим коллегам и пациентам сохранить здоровье в это непростое время. Каждый - победитель. Впрочем, наши участники особо подчеркивали, что в борьбе с коронавирусом отмечать надо не только их.

- Любые успехи и результат - это всегда плод совместного труда коллектива, в котором участвуют все - начиная от медсестры и санитарки и заканчивая врачами, профессорами. Поэтому я хочу поблагодарить коллектив нашего учреждения и моей клиники, - рассказывает доктор медицинских наук, главный эндокринолог Военно-медицинской академии имени Кирова Владимир Салухов. - Очень хочется, чтобы медицинское сообщество процветало, а связи между медицинскими учреждениями крепли, чтобы была развита взаимопомощь.

Этого мнения придерживаются абсолютно все врачи. Наши участники очень много говорили о том, насколько важна совместная работа в преодолении трудностей.

- Конкурс «Клиника года» - это некий итог, ответ на вопрос: готовы ли мы оперативно и эффективно решать вопросы здоровья пациентов в кризисной ситуации? Это некий рубеж, проходя через который, мы понимаем - мы справились! Мы смогли! Я искренне благодарен и медицинскому, и административному персоналу каждой клиники, присутствующей сегодня здесь. Вы доказали, что на пути к сохранению здоровья пациентов нет ничего невозможного. Вы показали, что человеческие качества, включая ответственность, милосердие и любовь к людям, по-прежнему в цене! Спасибо вам! - делится генеральный директор сети многопрофильных клинико-диагностических центров «Медпомощь 24» Евгений Федоров.

Генеральный директор сети многопрофильных клинико-диагностических центров «Медпомощь 24» и коммерческий директор «Американской Медицинской Клиники» Федоров Евгений. Автор фото Пракопович Владимир.

Тема года

Каждый новый сезон «Клиники года» преподносит нам сюрпризы, отмечая новые тренды в развитии медицины. Но о чем бы мы ни писали в этом году - о флебологии, гинекологии, наркологии, - COVID-19 и последствия самоизоляции красной нитью проникали во все, даже самые мирные темы. Но по-другому и быть не могло, ведь новый вирус повлиял абсолютно на все стороны нашей жизни и на здоровье в первую очередь.

Вместе с нашими участниками мы давали читателям рекомендации, как заботиться о своем здоровье во время пандемии, на какие симптомы обращать внимание и как правильно во время самоизоляции обращаться за медицинской помощью.

- Нужды пациента превыше всего! – главный принцип, который соблюдает в работе каждый наш сотрудник. Во время пандемии мы всегда оставались на связи с нашими пациентами и старались помочь, – говорят специалисты Немецкой семейной клиники. - Мы стараемся совместить быструю и квалифицированную помощь пациенту с чутким и доверительным отношением к нему.

Сегодня немецкая семейная клиника - единственный медицинский центр в Санкт-Петербурге, который создали (и руководят им до сих пор) высококвалифицированные специалисты из Германии - Генрих Шнайдер и Доктор Мед Бек. Поэтому в ежедневной работе медцентра используются черты знаменитого немецкого стиля управления - основательность, тщательность, высокие стандарты качества, пунктуальность, требовательность к себе.

В номинации «Лучшая семейная клиника» победила Немецкая семейная клиника. Автор фото Пракопович Владимир.

И тем не менее доктора отметили еще один тренд 2020 года - важность постоянного развития. Новый вирус и необходимость помогать больным в сложных условиях показали, что никогда не стоит расслабляться и думать, что ты все знаешь.

- Ситуация в этом году подчеркнула, что в сфере медицины есть много неизученного и многое придется изучить, узнать, проанализировать. Коронавирус застал всех врасплох и из этого нужно сделать определенные выводы. Сегодня, чтобы твердо стоять на своем месте и помогать пациентам, необходимо постоянно развиваться, - говорит врач-уролог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Мурад Сулейманов.

Когда мы говорим о развитии, то имеем в виду не только образование и квалификацию врачей, но и технологическое совершенствование петербургских клиник, ведь без современного оборудования своевременная диагностика и качественное лечение просто невозможны.

- Нашему диагностическому центру 2,5 года, и мы постоянно развиваемся, чтобы оказывать петербуржцам высококвалифицированную помощь. Современные способы профилактики и лечения болезней глаз могут если не вернуть зрение, то хотя бы остановить его снижение, и мы рады помочь горожанам сохранить здоровье, - сообщает врач-офтальмолог высшей категории, главный врач диагностического центра Мегаоптика Ирина Шикалович.

В этом году в номинации «Лучшая диагностическая клиника» получил центр коррекции и лечения зрения Мегаоптика «Счастливый взгляд». Автор фото Пракопович Владимир.

Еще один важный момент - коронавирус изменил жизнь людей, заставил провести переоценку ценностей, по-новому взглянуть на привычные вещи. В первую очередь это коснулось врачей.

- В этом году мы столкнулись с тем, что ценность жизни еще больше заиграла в нашей профессии. Врачей стали уважать, ценить. Надеемся, что это отношение не пройдет со временем, - говорит психиатр-нарколог, заместитель главного врача клиники «Лазарет» Евгений Рысин.

Врачи психиатр-наркологи клиники «Лазарет» Рысин Евгений Робертович и Хамидуллин Сергей Владимирович. Автор фото Пракопович Владимир.

Общая работа

«Берегите себя и будьте здоровы!» - эта фраза на торжественной церемонии звучала чаще всего. Обычно врачи говорят эти слова своим пациентам, но сейчас они желают здоровья и благополучия коллегам. Совместные трудности сближают.

- Рано или поздно все пройдет и мы вернемся к привычному образу жизни, но хотелось бы пожелать каждому из нас не перегореть, сохранить в себе человеческие качества и дальше приносить пользу пациентам, - говорит врач-хирург-флеболог медицинского центра «ФлебоЛайф» Вадим Сидоров.

С коллегой многие согласились: черная полоса рано или поздно пройдет, но важно то, что после нее останется.

- Мой медицинский стаж уже 36 лет, вспомнить можно много как хорошего, так и не очень. Профессия врача никогда не была легкой, но важно помнить о главном - как бы нам ни было трудно, нужно любить то, что делаешь, - говорит врач-рефлексотерапевт, врач-гирудотерапевт Клиники Позвоночника доктора Разумовского Елена Козачек.

В зале можно было увидеть и представителей федеральных многопрофильных центров, и врачей небольших клиник, которые специализируются на конкретных медицинских задачах, и тех, кто помогает пациентам помочь решить психологические проблемы, и тех, чья основная задача - создать и сохранить семью.

В номинации «Лучшая клиника в области неврологии» победила Клиника Позвоночника доктора Разумовского. Автор фото Пракопович Владимир.

- Семья занимает очень важное место в жизни человека, а наша задача - помочь людям создать здоровую семью. Пока среди наших пациентов больше женщин, но мы надеемся, что со временем и мужчины будут уделять должное внимание своему здоровью, потому что здоровье будущих детей зависит от обоих родителей, - считает заведующая отделением патологии беременности Санкт-Петербургского центра планирования семьи и репродукции Кристина Никитенко.

Как бы то ни было, всех наших участников и гостей объединила готовность открыто общаться с петербуржцами, делиться подробностями своей работы и рецептами здоровья в эпоху коронавируса и самоизоляции.

Заведующая отделением патологии беременности Санкт-Петербургского центра планирования семьи и репродукции Кристина Никитенко. Автор фото Пракопович Владимир.

- Мы считаем, что именно объединение усилий дает максимально эффективные результаты и способствует плодотворной работе. Наша клиника объединяет методы восточной и западной медицины и позволяет нам помогать пациентам с непростыми проблемами. Клиника существует уже 15 лет, и мы надеемся на дальнейшую плодотворную работу, - сообщает невролог, доктор восточной медицины, остеопатии, корейской эстетической медицины Ли Ю Сен.

Что особенно приятно, многие наши участники благодарили «Комсомолку».

- Мы участвовали в проекте первый раз и сразу попали в такую непонятную ситуацию с коронавирусом. Признаюсь, была некоторая растерянность, но сотрудники «Комсомолки» во всем нас поддерживали, помогали с темами для публикации, новыми форматами общения. В итоге нам удалось рассказать читателям много интересной информации. Надеемся, она будет полезна, - говорит акушер-гинеколог, главный врач медицинского центра «ЛИЦ» Татьяна Комарская. - А еще всем хочется пожелать не только здоровья, но и развития, так как любой кризис - это всегда возможность переосмыслить свою работу, посмотреть на ситуацию с другой стороны.

Главный врач, акушер-гинеколог медицинского центра «ЛИЦ» Комарская Татьяна Александровна. Автор фото Пракопович Владимир.

Выбор профессионалов

- Этот конкурс уникален тем, что, с одной стороны, он народный, а с другой - участников оценивают профессиональные эксперты, которые смотрят на медицинские учреждения несколько с другого ракурса, нежели это происходит в более официальных конкурсах, - говорит доцент кафедры терапии и клинической фармакологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, врач высшей категории, эксперт «Клиники года» Елена Лутаенко. - Все это стимулирует врачей и их руководителей работать еще лучше, что в итоге идет на пользу пациентам.

В этом году экспертное жюри было единодушно в своем решении - победителем в номинации «Выбор экспертов» стала Военно-медицинская академия имени Кирова. Жюри особо отметило опыт и традиции этого медицинского учреждения и, конечно, весомый вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Ну а представители академии признались, что выбор жюри особенно приятен в свете предстоящего юбилея - в следующем году ВМА исполнится 225 лет.

- От всего коллектива академии хочу поблагодарить за признание. Весь накопленный опыт мы стараемся направить на благо жителей Петербурга и других городов нашей страны. Сейчас, например, многие наши врачи помогают больным коронавирусом в самых разных регионах. Надеемся, что поможем спасти не одну жизнь, - говорит полковник медицинской службы, заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, кандидат медицинских наук, врач терапевт высшей квалификационной категории Рыжман Николай Николаевич.

Полковник медицинской службы, заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, кандидат медицинских наук, врач терапевт высшей квалификационной категории Рыжман Николай Николаевич. Автор фото Пракопович Владимир.

Спасибо за гостеприимство

Торжественная церемония награждения победителей проекта «Клиника года - 2020» прошла в отеле Courtyard St. Petersburg Center. Это единственный в городе отель, где в самом большом зале установлены диодные экраны размером 5 на 3 метра! Всего же в отеле девять залов, в которых можно провести любое мероприятие - от завтраков с бизнес-партнерами до крупной конференции. Другими словами,

отель Courtyard St. Petersburg Center - это не только комфортный отдых, прекрасные номера и отличная кухня в ресторанах, но и уникальные современные конференц-возможности. Мы в этом убедились лично!

КСТАТИ

Проект «Клиника года» был придуман в Петербурге в 2014 году. Идею быстро подхватили и другие города России: Псков, Иркутск, Нижний Новгород, Москва. Вклад «Комсомолки» в освещение вопросов медицины оценили даже в Министерстве здравоохранения - за организацию «Клиники года» наш медиахолдинг был удостоен благодарности Минздрава.

НА ЗАМЕТКУ

Будьте здоровы и счастливы!

В этом году мы не просто поздравили участников конкурса «Клиника года» с победой в номинациях, но и вручили им подарки. Помогли в этом наши партнеры. На протяжении почти целого года, пока шел наш конкурс, нам помогала компания «Родник», которая поставляет минеральную воду лечебных и лечебно-столовых свойств из Чехии и стран Восточной Европы. В ассортименте пять видов лечебных минеральных вод премиум-сегмента - «Билинска Киселка», «Зайечицкая горькая», «Рудольфов Прамен», «Винцентка» и «Пролом Вода». У каждой воды есть свои показания к применению. Если регулярно ее пить, это будет отличной профилактикой многих заболеваний. В нынешнее тяжелое время компания не оставалась в стороне и помогала врачам, бесплатно предоставляя свою продукцию в больницы и клиники. Помощь оказалась как нельзя кстати, ведь вода помогала докторам поддерживать силы и сохранять здоровье.

На протяжении почти целого года, пока шел наш конкурс, нам помогала компания «Родник». Автор фото Пракопович Владимир.

Но это не все подарки. В последние месяцы работа медиков требовала немалых усилий, а от накопленной усталости нужно избавляться. Поэтому каждый наш участник получил сертификат от еще одного нашего партнера - сети салонов красоты премиум-класса «27/7». Косметологи и массажисты салона помогут докторам привести себя в порядок, устранить проблемы не только внешние, но и внутренние, эмоциональные. В салоне работают специалисты разного профиля, поэтому даже самые занятые врачи смогут сэкономить драгоценное время и в одном месте получить все нужные услуги.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Победители конкурса «Клиника года - 2020» в Петербурге

Номинация «Лучшая многопрофильная клиника» и «Выбор экспертов» - Военно-медицинская академия имени Кирова.

Номинация «Выбор экспертов» - Клиническая больница Святителя Луки.

Номинация «Лучшая диагностическая клиника» - центр коррекции и лечения зрения Мегаоптика «Счастливый взгляд».

Номинация «Женское здоровье» - клиники «ЛИЦ».

Номинация «Мужское здоровье» - СПб ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции».

Номинация «Лучшая семейная клиника» - Немецкая семейная клиника.

Номинация «Лучшая клиника в области неврологии» - Клиника Позвоночника доктора Разумовского.

Номинация «Лучшая клиника в области стоматологии» - центр имплантации UniverStom.

Номинация «Лучшая клиника в области наркологии» - клиника «Лазарет».

Номинация «Лучшая клиника в области флебологии» - медицинский центр «ФлебоЛайф».

Номинация «Технологии здоровья: эффективное применение современных технологических решений на благо пациентов» - сурдологический центр «Мед-Аудио».

Номинация «Обмен опытом: успешное использование опыта зарубежной медицины на благо петербургских пациентов» - клиника «Амрита».

Номинация «Развитие здравоохранения: инновационный подход к организации работы медицинского учреждения» - сеть медицинских центров «Медпомощь 24».