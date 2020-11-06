Что такое смешанный формат? Отвечаем на главные вопросы об учебе школьников Санкт-Петербурга после осенних каникул

По желанию родителей школьники смогут учиться дома Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА

Школьники Санкт-Петербурга догуливают последние дни осенних каникул. Они, хоть и затянулись на несколько дней, но, вопреки страхам и прогнозам, ученики в понедельник снова сядут за настоящие, а не виртуальные парты.

Впрочем, рады этому не все родители: в городе уже несколько дней ежедневно выявляют более тысячи случаев заражения коронавирусом, и спада пока что не предвидится. В таких условиях многие опасаются за здоровье и самих детей, и пожилых родственников, которые есть в семье. По данным опроса примерно четверть петербургских родителей хотели бы оставить детей на удаленном режиме учебы.

Понимая это, в Смольном решились на эксперимент, выработав уникальный формат, так называемого смешанного обучения. Новой системой уже заинтересовали и другие регионы, но у петербуржцев она пока вызывает много вопросов. Рассказываем, что известно о работе петербургского образования во второй четверти на данный момент.

Очно или дистанционно?

И так, и так. В городской администрации это назвали «смешанной системой» - форматом обучения, при котором сочетаются очное обучение и семейное образование. К такому решению пришли, чтобы успокоить всех родителей: и тех, кто рвется обратно в школы, и тех, кто хотел бы оставить детей дома.

- Любой ребенок по решению родителей может быть переведен на смешанную форму обучения, - рассказала вице-губернатор Ирина Потехина. - То есть он может остаться дома и заниматься дистанционно. А может через какое-то время вернуться в класс и заниматься очно.

Хочу оставить ребенка дома, как это сделать?

Написать заявление на имя директора школы, в котором нужно указать, что ребенок не будет посещать занятия по семейным обстоятельствам, и родители берут на себя ответственность за освоение образовательной программы, а также за жизнь и здоровье своего ребенка.

В комитете по образованию уточнили, что при этом ученик конечно же не исключается из школы, и будет аттестован, как и его одноклассники за четверть или полугодие.

И что, учителя сначала будут вести уроки для всего класса, а потом отдельно для тех, кто остался дома?

Нет, такую нагрузку на педагогов никто взваливать не собирается. Если вы оставляете ребенка дома, то, повторим, берете на себя ответственность за освоение школьной программы.

- Родителям важно понимать, что учитель не может организовать для таких детей обучение с использованием дистанционных технологий, так как ведет уроки для тех, кто присутствует в классе, - подчеркнули в комитете по образованию.

Да, по сути, школьник будет самостоятельно изучать учебник в соответствии с присланной ему программой и выполнять задания, которые педагог разместит в электронном дневнике или пришлет по электронной почте.

- Это не дистанционное обучение, - пояснили «Комсомольской правде в Петербурге» в одной из школ Фрунзенского района. – Ученик связывается с учителем по мере необходимости, несколько раз в неделю, сдает домашние задания, выполняет контрольные.

Что же это за учеба, если все – самостоятельно?

На самом деле без поддержки школьников не оставят. Ребята с 5 по 11 класс смогут смотреть онлайн-уроки, которые будут вести педагоги. Такое виртуальное общегородское занятие. Или же использовать региональный портал дистанционного обучения. Кроме того, к делу подключатся тьюторы – студенты РГПУ им. Герцена. В Смольном назвали это «удаленкой на продленке».

- Они будут проводить онлайн-консультации, чтобы дать ребенку дополнительные разъяснения по темам, - говорит Ирина Потехина. – Также тьюторы будут проводить индивидуальные консультации. Для младшей школы подготовлена отдельная программа.

Если остался дома, придется так учиться всю четверть?

В комитете по образованию напомнили, что ребенок в любой момент может вернуться на очные занятия – они организованы с соблюдением всех эпидемиологических норм. Но, если школьник пропустил более пяти дней, к урокам его допустят только при наличии справки от педиатра.

А как насчет дополнительного образования?

Порадовать не можем, с 9 ноября и до новогодних каникул все учреждения дополнительного образования, которые находятся в городском подчинении, переходят на дистанционный режим работы.

- Но музыкальные, спортивные школы, школы искусств, все так называемые учреждения предпрофессионального образования продолжат работать, - подчеркнул вице-губернатор Евгений Елин, комментируя новые ограничения в связи с коронавирусом в Петербурге.

При этом частные кружки и студии могут продолжать работать – их деятельность не ограничивают.

- В этом случае родители самостоятельно оплачивают занятия детей и берут на себя ответственность за безопасность ребенка, - подчеркнули в Смольном.