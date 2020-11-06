Петербургский бизнесмен предложил создать азербайджано-армянский деловой союз

В пресс-центре «Комсомольской правды» встретились представители общественности, бизнесмены, ученые, священнослужители Санкт-Петербурга Фото: Андрей ГАШЕВ

Военный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается третий месяц. За событиями следит весь мир, но особенно остро армянские и азербайджанские диаспоры зарубежом. Проживающие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области хотят помочь в урегулировании конфликта и не допустить раскола между двумя странами в России. Для этого 6 ноября в пресс-центре «Комсомольской правды» встретились представители общественности, бизнесмены, ученые, священнослужители Санкт-Петербурга.

- Мы собрались для того, чтобы обсудить, как нам выстроить наше взаимодействие в будущем, не опираясь на прошлые ошибки, обиды, проблемы. Посмотреть вперед, чтобы наши дети, какой бы они не были национальности и веры, смогли вместе и дальше строить крепкую, сильную и независимую Россию, - отметил директор АНО «Центр этнорелигиозных исследований», эксперт ФАДН, председатель ОВЦО Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Александр Пелин.

Бизнесмен армянского происхождения Грант Агасьян с начала эскалации конфликта выступает с обращениями, чтобы поскорее прекратить вооруженный конфликт.

Бизнесмен армянского происхождения Грант Агасьян. Фото: Андрей ГАШЕВ

- Не так давно я публично предложил начать диалог между азербайджанской и армянской стороной. Исходить уже не из сложившейся ненависти, а из экономических интересов обоих стран. Предложил оценить претензии азербайджанской стороной на земли Нагорного Карабаха, как на экономический субъект (он заявил, что вместе с другими армянскими предпринимателями готов выкупить Карабах - прим. Авт.). Конечно, это предложение вызвало много негатива в мой адрес с двух сторон. Меня порадовало, что оно также вызвало и много позитива. Он заключался в том, что азербайджанцы и армяне услышали главное в моем предложении - начать настоящий диалог, обсудить будущее, - подчеркнул Грант Агасьян.

Одним из вариантов не допущения экстремизма и вражды между представителями двух народов, по словам бизнесмена, он видит создание азербайджано-армянского делового союза. По его мнению, организация будет способствовать развитию деловых связей между бизнесменами Армении и Азербайджана, запуску новых совместных проектов.

Председатель ОВЦО Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Александр Пелин. Фото: Андрей ГАШЕВ

- Я бы хотел обратиться к представителям православных и мусульманских организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы вы помогли увеличить количество участников союза. На его базе мы сможем обсудить конфликт и прийти к общему консенсусу с точки зрения экономических интересов обеих стран.

Предложение поддержал председатель Координационного совета исламских религиозных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области Шамиль Муггатаров.

- Наша задача - объединиться независимо от религии, внутри себя и вокруг России. Мы готовы поддержать начало диалога: как на этнической или религиозной основе, как встречу бизнес-сообщества. Любой диалог лучше всякой войны. Ни одна слеза ребенка, матери, потерявшей своего сына или мужа, этого не достойна.