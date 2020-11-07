«Думали, что оставляем послание будущему поколению»: Капсулу времени с Северного полюса нашли через два года в Ирландии

Светлана Кипарисс во время путешествия ФОТО: Личный архив героя публикации

- Извините, не могу сейчас разговаривать – телевидение с минуты на минуту приедет. Уже и с Би-Би-Си даже звонили. Не ожидала, конечно, что эта история разлетится по миру, - воодушевленно рассказывает петербурженка Светлана Кипарисс, мировая слава на которую обрушилась совершенно неожиданно.

Все дело в том, что не так давно серферы нашли на севере Ирландии капсулу времени. Она приплыла к ним из самого Северного полюса. А причем здесь жительница Северной столицы? Именно она в 2018 году оставила ее на льдине. Перенося по понятным на то причинам наш разговор целых 4 раза, петербурженка все-таки нашла время в своем плотном графике и рассказала «Комсомолке», как и зачем это сделала.

Туда, где белые медведи…

Светлана – трэвел-журналист и предприниматель. Ведет блог в Instagram и пишет роман о своих путешествиях. К 32 годам она посетила около 40 стран. Так получилось, что девушка одна из тех, кто побывал на Северном полюсе. Причем дважды – в 2014 и 2018 годах.

Ледокол становится для отважных путешественников домом ФОТО: Личный архив героя публикации

–Лет 60 назад туда добирались на собачьих упряжках и это были такие героические поступки. Сейчас организовывают круизы, поэтому попасть на Северный полюс реально абсолютно каждому, – уверяет она. – Там особенная красота. Стоит один раз оказаться на Вершине земли и захочется побывать еще. Труднодоступные места каждый раз открываются с новой стороны.

Покоряла полюс Светлана на легендарном атомном ледоколе «50 лет Победы». На две недели он стал для нее настоящим домом.

- На северный полюс можно попасть только летом: в это время там самая приемлемая температура. Всего за сезон отправляется три рейса. Ледокол вмещает 120 туристов со всего мира. Поэтому нужно бронировать места чуть ли не за год. Людей из России и Европейского союза немного, большинство – из Китая и Японии, - поясняет петербурженка. – Живут все в основном в двухместных каютах. Еда хорошая, как в гостинице. Блюда разных национальностей. Есть шведский стол, можно заказывать и по меню. Чувствовала себя очень комфортно.

Отправляется ледокол из Мурманска. Затем туристов высаживают на Земле Франца-Иосифа, знакомят с заброшенной арктической станцией, бухтой Тихой и островом Чампа. Именно там можно встретить загадку природы – идеально круглые камни. Финальная точка – Северный полюс.

«На пересечении меридианов»

О капсуле времени туристы задумались еще до экспедиции. Заранее заказали металлический цилиндр из нержавеющей стали. Положили туда разные вещи с корабля: подстаканники, меню и много другое, что отражает дух времени. Светлана поместила свою визитку и фотографию. Закладка капсулы состоялась 5 августа 2018 года в знаковом месте - около отметки 90 градусов.

Так выглядит капсула ФОТО: Софи КАРРАН

- Первое, что полагается по традиции – «хоровод» вокруг этой отметки. Это точка пересечения всех меридианов, где совершить кругосветное путешествие можно мгновенно – стоит лишь обойти вокруг, - говорит путешественница.

Капсулу оставили на льдине и совсем не ожидали, что уже очень скоро услышат о ней вновь.

- Мы думали, что оставляем послание будущему поколению, и его найдут только через несколько десятилетий, - подмечает Светлана.

Но это произошло гораздо раньше. Капсуле понадобилось чуть больше 800 суток, чтобы преодолеть 4 тысячи километров. Такое расстояние между Северным полюсом и Ирландией.

Необычная находка

Нашли послание Софи Карран и Конор МакКлори на прошлой неделе у серф-спота в графстве Донигол. О том, что это капсула времени, они догадались не сразу. Сначала подумали, что в руках настоящий снаряд, чуть позже решили – урна с прахом. Но, связавшись с переводчиком, поняли, что стали обладателями ценной вещицы. Не откладывая, ребята связались со Светланой, чем ее сильно шокировали.

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- Для меня звонок стал большой неожиданностью. Сложно было поверить в то, что это действительно происходит. Я была в восторге, - не сдерживает эмоций блогер. - Сам факт того, что эту капсулу кто-то обнаружил, это уже что-то невероятное. Когда мы ее отправляли, то были в этом вовсе не уверены. И тем более не думали, что это произойдет через два года!

Еще одним приятным моментом в этой истории стало то, что Софи и Конор, как и Светлана, занимаются серфингом. За эту неделю они сильно сдружились и мечтают встретиться вживую.

На Северном полюсе Светлана была дважды: в 2014 и в 2018 году ФОТО: Личный архив героя публикации

- Мы поддерживаем связь, делимся фотографиями. Вы не представляете, какая же красивая природа у них в крае, я была поражена. Очень хочется поскорее приехать к ним в гости, - признается девушка.

Пока из-за пандемии это невозможно. Но как только все закончится, петербурженка обязательно отправится к ребятам, и кто знает, к каким еще приключениям приведет ее капсула времени.