Запретили гулять с девушкой: Друзья школьника рассказали, почему он три раза ударил ножом 6-летнюю племянницу и расстрелял родителей

Школьник обиделся на родителей из-за контроля с их стороны Фото: СОЦСЕТИ

Кровавая расправа над семьей была запланирована в ночь с 7 на 8 ноября (год назад этой ночью историк Соколов убил свою невесту - аспирантку Ещенко). 15-летний Антон (имя изменено - прим.ред.) из Санкт-Петербурга рос в полной и благополучной семье. 57-летняя мать Марина была предпринимателем, однако свою фирму ликвидировала. На странице в социальной сети у нее теплая уютная фотография с прогулки из леса. Отец - 49-летний инспектор ГИБДД Александр, педантичный мужчина, имеет благодарности. Сам подросток раньше в серьезном хулиганстве замечен не был. На его странице стоит статус: "ЗОЖ - навсегда". Вел группу про енотов в соцсетях, но она приказала долго жить. Родители его любили и опекали. Эта опека, предварительно, и привела к тому, что школьник стал планировать массовое убийство.

Антон, судя по всему, подошел к убийству тщательно. Строить свой план он начал после обиды на родителей, которые не отпускали подростка гулять по ночам. Беспокоились за него и поэтому не давали свободу, запрещали шастать по улице допоздна, заставляли ночевать дома. Типичный конфликт детей и родителей. Но разрешить этот конфликт школьник решил весьма нетипично. Изучил информацию в Интернете, вспомнил, что у отца есть пистолет (пневматический). О проблемах с родителями он жаловался и друзьям. Говорят, получил от матери за то, что сбегал на встречу с компанией.

- Чтобы такого не произошло, не стоит бить своего ребенка, и опять же нужно пытаться войти в его положение в некоторых ситуациях, - пояснил "КП-Петербург" один из друзей подростка. - Запрет на прогулку с девушкой был просто последней каплей. Серафим не был неадекватом, который мог совершишь такое по столь невесомой причине.

Парень вел группу про енотов Фото: СОЦСЕТИ

Судя по всему, последней каплей стала ссора из-за того, что парень хотел погулять в праздник - годовщину Великой Октябрьской революции, но ему не дали. Перед нападением Антон удалил свою страницу в соцсетях. Однако, в план неожиданно вмешалась шестилетняя племянница, которая гостила в доме семьи. Тогда школьник и решил, что сначала расправится с девочкой. Когда все уснули, подросток, вооружившись ножом и пистолетом, пробрался в комнату к юной родственнице и стал ее жестоко убивать.

- Парень нанес девочке три удара ножом в область шеи, живота и правого плеча, - рассказывают силовики.

На крики девочки сбежались родители. Однако быстро сообразить, что произошло они не смогли. Сын открыл по ним огонь в темноте. Парень дважды выстрелил матери в голову, и один раз в отца. К счастью, полицейский быстро сориентировался, скрутил своего сына и вызвал подмогу.

Сейчас на школьника уже возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

- 9 ноября повезем его в суд на арест, сейчас он на допросе, - поделились с "КП-Петербург" силовики.

Шестилетняя девочка после нападения находится в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. Отец парня серьезных травм не получил, жизни матери ничего не угрожает.

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