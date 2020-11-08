Скандальное интимное видео Дзюбы попало в сеть

Артему пришлось закрыть свой «Инстаграм» из-за шквала гневных комментариев. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Капитан сборной России по футболу и футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба – в центре скандала: минувшей ночью в сеть попало его интимное видео. На кадрах, которые есть в распоряжении «Комсомолки», нападающий занимается самоудовлетворением, при этом демонстрируя причинной место. На фоне телевизор показывает трансляцию по «Матч ТВ» с ведущей Марией Орзул, роман с которым приписывали Дзюбе некоторое время назад. Очевидно, футболист мастурбировал на камеру, будучи с кем-то на видеосвязи.

Эксперты подозревают, что Дзюба может лишиться капитанской повязки. Фото: Скриншот с видео

Несмотря на всю самоироничность, Артему пришлось закрыть свой «Инстаграм» из-за шквала гневных комментариев. Сам футбольный клуб слив скандального видео с участием своего капитана пока не прокомментировал.

Фанаты и болельщики команд-оппонентов клепают на Дзюбу непристойные мемы. Тем временем футбольное сообщество высказывается по существу. Большинство Дзюбу поддерживает.

– Ханжество нашего общества, конечно, зашкаливает, – заявил спортивный комментатор Павел Занозин. – Почитали бы «Практическую психологию для мальчиков».

Спортивный аналитик Никита Ковальчук ехидно заметил, что, видимо, футбольные фанаты не мастурбируют «и вообще святые люди», раз так отреагировали на произошедшее.

– Слил это тот, с кем он был онлайн. Вывод: будьте внимательней в выборе партнера, – подытожил Ковальчук. – Гоняй на матчи сборной, как гоняет капитан!

Комментатор Михаил Моссаковский заметил, что история с Дзюбой – это «лучший повод почистить облако и память на телефоне». Спортивный комментатор Василий Уткин считает, что «лучше было все-таки не снимать, а то мало ли». Ну, а лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихотворной форме подметил, что Дзюба «случайно сделал челендж мощный капитанам остальных команд».

Впрочем, не все так радужно. Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков считает, что, хоть «глобально ничего дурного в поступке нет», теперь «капитанская повязка в сборной после случившегося неуместна, да и в «Зените» тоже».

– Проблема именно в том, что попался. Можно отшутиться: «Извините, друзья, не смог сдержать своих чувств к «Матч ТВ». Можно сказать: «Да, дурак, не понимаю, кто, как и зачем это слил», – и отработать месяц в свободное время волонтером в онкологии, например. Извиняться надо, – добавил Казаков. – Но только за то, что подставил сборную и клуб. Извиняться, но не каяться.

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин также призывает не быть ханжами, но добавляет: «если после этого не лишат капитанской повязки, можно будет констатировать, что институт репутации у нас скончался, не приходя в сознание».

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