Черчесов: «Решено не вызывать Дзюбу на сборы»

О том, что Дзюба расстанется с капитанской повязкой, речи пока не идет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с капитаном, нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, интимное видео которого было слито в сеть.

– Тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи. Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной, – предает слова Черчесова пресс-служба сборной России по футболу. – В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста.

О том, что Дзюба расстанется с капитанской повязкой, речи пока не идет. В тренерском штабе рассчитывают, что он сможет «нормализовать ситуацию», а в рамках сборов неприятную тему больше поднимать не станут.

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