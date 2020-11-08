Лобода вступилась за Дзюбу, интимное видео которого слили в сеть

Певица считает, что Дзюда имеет право снимать любые видеоролики для частного просмотра. Фото: Александр ГЛУЗ

Вчера интимное видео капитана сборной России по футболу и футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбы попало в сеть. А сегодня днем за самоудовлетворение на камеру Дзюбу, по решению тренерского штаба национальной команды, уже отлучили от предстоящих сборов.

В поддержку нападающего, интимное видео которого оказалось на всеобщем обозрении случайно, уже высказались многие представители футбольного сообщества. Не остались в стороне и представители шоу-бизнеса. Так, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил оскандалившемуся Дзюбе стихотворение. А теперь в поддержку футболиста выступила и Светлана Лобода.

Эксперты подозревают, что Дзюба может лишиться капитанской повязки. Фото: Скриншот с видео

– Меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбои , из-за которого капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах. Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? – задается вопросом артистка. – Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека!

Лобода рассуждает: «кто из парней этим не занимается?! а девушки? и почему все молчат?!», – и призывает поддержать спортсмена, который имеет право снимать любые видеоролики для частного просмотра.

– Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню, – подытоживает певица. – Стоит на государственном уровне поднять вопрос о праве на частную жизнь.

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