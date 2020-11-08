Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Лобода вступилась за Дзюбу, интимное видео которого слили в сеть

Артистка считает, что вопрос о праве на частную жизнь нужно поднять на государственном уровне
Анна ПОСЛЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Певица считает, что Дзюда имеет право снимать любые видеоролики для частного просмотра.

Певица считает, что Дзюда имеет право снимать любые видеоролики для частного просмотра.

Фото: Александр ГЛУЗ

Вчера интимное видео капитана сборной России по футболу и футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбы попало в сеть. А сегодня днем за самоудовлетворение на камеру Дзюбу, по решению тренерского штаба национальной команды, уже отлучили от предстоящих сборов.

В поддержку нападающего, интимное видео которого оказалось на всеобщем обозрении случайно, уже высказались многие представители футбольного сообщества. Не остались в стороне и представители шоу-бизнеса. Так, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил оскандалившемуся Дзюбе стихотворение. А теперь в поддержку футболиста выступила и Светлана Лобода.

Эксперты подозревают, что Дзюба может лишиться капитанской повязки.

Эксперты подозревают, что Дзюба может лишиться капитанской повязки.

Фото: Скриншот с видео

– Меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбои , из-за которого капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах. Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? – задается вопросом артистка. – Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека!

Лобода рассуждает: «кто из парней этим не занимается?! а девушки? и почему все молчат?!», – и призывает поддержать спортсмена, который имеет право снимать любые видеоролики для частного просмотра.

– Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню, – подытоживает певица. – Стоит на государственном уровне поднять вопрос о праве на частную жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Скандальное интимное видео Дзюбы попало в сеть

Пока фанаты клепают на спортсмена непристойные мемы, футбольное сообщество выступило в его защиту (подробности)

Черчесов: «Решено не вызывать Дзюбу на сборы»

После скандала с интимным видео, попавшим в сеть, футболиста решили «оградить от излишнего негатива» (подробности)

Дзюба выйдет на поле в матче с «Краснодаром», но не в статусе капитана

В роли капитана вместо Дзюбы сегодня сыграет Деян Ловрен (подробности)

СКАНДАЛФутбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург)

Рекомендуемые