Дзюбу лишили капитанской повязки на матче с «Краснодаром»

Прокомментировать ситуацию с Дзюбой тренерский штаб «Зенита» пообещал после завершения матча. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После того, как в сети всплыло интимное видео капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы, Станислав Черчесов сообщил, что не ждет его на предстоящих сборах. Но сегодня, 8 ноября, в 19:00 Дзюбе предстояло выйти на поле «Газпром Арены» в статусе капитана футбольного клуба «Зенит», чтобы повести свою команду в атаку на «Краснодар» в рамках 14 тура РФПЛ.

До последнего вопрос, выйдет ли Дзюба после произошедшего на газон, был загадкой. Наконец, «Зенит» объявил стартовый состав команды. Как и подозревало футбольное сообщество, Дзюба лишился капитанской повязки: он вошел в стартовый состав, но в качестве простого нападающего. В роли же капитана «Зенита» против «Краснодара» сегодня сыграет Деян Ловрен.

Стартовый состав. Фото: ФК «Зенит»

– У Дзюбы абсолютно нормальное состояние. Он готов играть. Не собираюсь копаться в его личной жизни, она не имеет отношения к игре, – заявил в эфире «Матч Премьер» главный тренер «Зенита» Сергей Семак. – А капитанскую повязку в клубе и раньше носили разные футболисты.

Официально прокомментировать ситуацию с Дзюбой тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» пообещал после завершения матча.

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