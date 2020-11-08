Дзюба стал лучшим игроком матча «Зенит» – «Краснодар»

Игра с «Краснодаром», очевидно, была для Артема Дзюбы психологически тяжелой с самого начала. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на неловкость ситуации со сливом в интернет интимного видео, прессингом со стороны болельщиков и решением Черчесова об отстранении от предстоящих сборов, капитан сборной России и петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба сумел стать лучшим игроком матча с «Краснодаром».

Игра с «Краснодаром», очевидно, была для Артема Дзюбы психологически тяжелой с самого начала. Во-первых, на поле он вышел без капитанской повязки: ее главный тренер Сергей Семак решил передать на время матча Деяну Ловрену. При этом в стартовый состав Дзюба попал.

На представлении состава трибуны – а там сегодня находилось более 24 000 человек – освистали появление нападающего на газоне. Мало того, вираж подготовил Дзюбе «подарок» – огромную растяжку с надписью «В историю трудно войти, но легко вляпаться».

Фанатский сектор отличался особой эмоциональностью в течение всей игры. То вираж скандировал «Не позорьте имя клуба», явно адресованное Артему, то трибуны ревели о том, что «пусть он … (занимается рукоблудием. – Прим. ред.), как он хочет, только в форме «Спартака».

Вот так вираж сегодня отреагировал на скандал с участием Дзюбы. Фото: СОЦСЕТИ

Уже на 17 минуте был открыт счет, но не «Зенитом»: мяч в ворота хозяев поля отправил Берг. «Краснодар» заслужил право на пенальти из-за Вендела, который сыграл рукой в штрафной.

Шанс на 11-метровый в ворота «Краснодара» петербургская команда получила лишь под занавес первого тайма. Перед воротами, под свист и гул болельщиков, вышел Дзюба. Забить мяч у него не получилось, что вызвало ликование ряда секторов, в том числе и фанатского сине-бело-голубого.

В начале второго тайма Дзюба начал напирать на ворота противника еще активнее, но атаки не удавались. На 65 минуте «Зенит» сравнял счет, но усилиями Кузяева.

Наконец, на 79 минуте Дзюба забил победный гол. Когда команда обнимала Артема, на его глазах даже виднелись слезы. А Сутормин упрочил главенство «Зенита» третьим голом на 94 минуте.

В результате «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 3:1, а Дзюбу признали лучшим игроком матча.

– Спасибо парням за то, что сплотились вокруг меня, – сказал Дзюба после матча. – Приз хочу передать Лехе Сутормину, у которого, как выяснилось, позавчера ушел из жизни отец: он сказал нам об этом сразу после гола, когда неожиданно заплакал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лобода вступилась за Дзюбу, интимное видео которого слили в сеть

Артистка считает, что вопрос о праве на частную жизнь нужно поднять на государственном уровне (подробности)