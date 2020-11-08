Дзюба – о скандальном интим-видео: «Я не идеален и никогда на это не уповал»

Футболист поблагодарил за поддержку родных и близких, а судьбу – за суровые уроки жизни. Фото: ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победоносного матча с «Краснодаром», в котором он стал лучшим игроком, несмотря на свист виража из-за непристойного видео, попавшего накануне в сеть, поделился своими эмоциями.

– Это был, наверно, самый непростой матч в моей карьере: как в аду побывал, даже не сдержался с эмоциями в машине на обратном пути, – признался Дзюба. – Я не идеален, как и любой человек. И никогда на это не уповал. Все допускают ошибки, все мы грешные, к сожалению. Во многом я, наверно, могу винить только себя. Но в целом надеюсь, что смогу достойно прожить свою жизнь и буду хорошим человеком в любом случае, как бы иногда ни оступался и ни ошибался. Благодарю судьбу за уроки – очень болезненные и жестокие для меня, – но в этом я сам виноват.

Футболист поблагодарил за поддержку родных и близких, друзей и коллег, а также незнакомых людей и звезд, которые не отвернулись от него в трудную минуту. Но прежде всего спортсмен поблагодарил команду, которая сплотилась вокруг него.

– Сдерживаюсь максимально, стараюсь, чтобы не быть тряпкой или показушником: это не про меня. Но сегодня было прям…, – вздохнул Дзюба. – Это непростой путь, но, что бы там дальше ни было, я благодарен вам. Я стараюсь не сломаться, хотя это и очень тяжело.

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