«Зенит» показал видео Дзюбы из раздевалки после победы над «Краснодаром»

Матч с "Краснодаром" дался Дзюбе непросто. Фото: Александр ГЛУЗ

Петербургский «Зенит» показал видео с поля и из раздевалки команды, где показано, как все праздновали победу над «Краснодаром». На ролике длительностью в две минуты есть и Артем Дзюба, объясняющий, почему отдал приз лучшему игроку Алексею Сутормину.

- «Зенит» против «Краснодара»: две минуты эмоций после победы, - называется видео, опубликованное на YouTUBE-канале «Зенита».

Ролик, снятый клубным оператором, передает неподдельные эмоции тренеров, персонала и игроков сине-бело-голубых. То есть все то, что не попадает в телетрансляцию. Здесь есть и кадры главного, во всех смыслах, героя матча – Артема Дзюбы.

Учитывая все скандальные обстоятельства, со слитым в интернет интимным видео экс-капитана команды, игра далась нападающему не очень просто. Свидетельством чему стали слезы после финального свистка. При этом зенитовцы поддержали Дзюбу, не сторонились его, а праздновали победы над «Краснодаром» все вместе. В раздевалку команды пришел и гендиректор «Зенит» Александр Медведев.

А сам Дзюба, получивший приз лучшему игроку матча, рассказал, как далась ему игра и объяснил, что передает награду Алексею Сутормину, который вышел на поле несмотря на то, что накануне у него умер отец.

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