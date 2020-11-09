В Петербурге наградят одаренных писателей, поэтов, художников и скульпторов. Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Новая премия для деятелей культуры и искусства была утверждена фондом «Созидающий мир» почетного мецената Санкт-Петербурга Вячеслава Заренкова в 2019 году. Создавалась она специально для поощрения наиболее одаренных писателей, поэтов, художников и скульпторов, работающих в различных жанрах. И стала первой премией в России, объединившей в себе литературу и изобразительное искусство.

Одна из главных задач премии - стимулировать творческих людей к созданию новых высокохудожественных произведений. Финалисты премии получат солидное материальное вознаграждение: премиальный фонд на один год составляет пять миллионов рублей. Самый крупный денежный приз - миллион - получит автор лучшего, по мнению жюри, прозаического произведения.

Кроме награждения авторов произведений, премия также предусматривает денежные призы за вклад в литературу и изобразительное искусство. В этих номинациях в качестве соискателей могут выступать не только сами художники и литераторы, но и издательства, музеи, галереи и общественные организации, в том числе творческие союзы, внесшие значительный вклад в развитие своей профессиональной области.

Всероссийская премия искусств «Созидающий мир» станет традиционной: ее материальное обеспечение сформировано на десять лет вперед до 2030 года.

Первая торжественная церемония награждения финалистов Всероссийской премии искусств «Созидающий мир» состоится 10 ноября 2020 года в выставочном зале фонда Вячеслава Заренкова по адресу: Приморский проспект, дом 137, корпус 1. В этот день организаторы также объявят победителей в номинациях за вклад в литературу и изобразительное искусство.

НА ЗАМЕТКУ

Кто станет лучшим?

Опубликован список финалистов крупнейшего в России творческого конкурса «Созидающий мир».

Проза

Короткий список произведений прозы составили роман Андрея Аствацатурова «Не кормите и не трогайте пеликанов», состоящая из двух повестей книга Киры Грозной «Кудряшка» и роман Павла Крусанова «Яснослышащий».

Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Поэзия

В области поэзии финалистами стали сборник Романа Круглова «Форма жизни», первая поэтическая книга прозаика и драматурга Сергея Носова «Сторожение» и сборник стихов Екатерины Полянской «Метроном».

Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Живопись

В шорт-лист живописных произведений вошли работа Ольги Петровой «Вечная весна», диптих Александра Погосяна «Рыбачки. Ожидание» и «Рыбаки. Возвращение» и картина Евгения Ячного «Яблочный Спас».

Фото предоставлено фондом «Созидающий мир».

Скульптура

В номинации «Скульптура года» эксперты остановили свой выбор на статуэтке петербургского мастера Алексея Ничепорука.