Мария Орзул прокомментировала интимное видео Дзюбы

Орзул и Дзюбу подозревали в романтических отношениях несколько лет назад. Но оба этот факт отрицают. Фото Артема Дзюбы: ФК Зенит Фото: СОЦСЕТИ

Артем Дзюба - вновь самая обсуждаемая персона последних дней. Только в этот раз внимание к нападающему «Зенита» приковано не только болельщиков, но и людей, далеких от спорта. Дело в том, что в неизвестные слили в Сеть интимное видео с участием 32-летнего Дзюбы, а ролик, хоть его в СМИ практически никто не выкладывал, увидели даже те, кто не хотел этого. Кто и зачем выложили в Интернет эти кадры - загадка, как, впрочем, непонятно, и для кого снималась эта сцена... Но одного из возможных адресатов в этой истории называют чаще всего. Телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул, голос которой звучит фоном в этом ролике (в комнате был включен телевизор, где шла программа, ведущей которой была Орзул, - примеч.Авт).

- Вы же понимаете, что соучастником этого я стала только потому, что по телевизору показывали мое шоу? - объяснила «КП-Петербург» Мария Орзул.

Возможно, вопросов к девушке вообще бы не возникло, если бы еще не одно «но». Несколько лет назад женатому Дзюбе и замужней на тот момент телеведущей приписывали роман: в сети было даже видео, как они якобы целуются в машине. Историю, в конечном счете, удалось замять: супруга футболиста простила ему интрижку, а Орзул утверждала, что никакой любовницей Дзюбы вовсе и не была. Тем не менее, поддержать своего давнего знакомого в такой непростой ситуации она не посчитала нужным.

Скандальная история с Дзюбой произошла накануне важного матча с Краснодаром. Фото: ФК "Зенит"

- Мне все звонят, но тут даже комментировать нечего, - заявила она. - Мне нечего сказать – я к этому не имею никакого отношения. Мы не общаемся, ничего.

В своем признательном видео, которое Дзюба выложил на своей странице в Instagram после обрушившегося на него хейта, о телеведущей он не сказал ни слова. Поэтому пока так и неизвестно, кому предназначался откровенное хоум-видео нападающего «Зенита».

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