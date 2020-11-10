Почему в электричках комфортно и безопасно

Северо-Западная пригородная пассажирская компания усилила меры по борьбе с вирусами, заботясь о здоровье горожан. Фото: Олег ЗОЛОТО

2020 год изменил привычное течение жизни. Адаптироваться к новым реалиям пришлось многим. Особенная ответственность легла на предприятия, от работы которых ежедневно зависят десятки тысяч людей. Одна из таких - Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК), обеспечивающая пригородное движение по территории Петербурга, Ленобласти, Карелии, Новгородской, Псковской и Мурманской областей. Как компания адаптировалась к новым условиям, и что изменилось в ее работе за последние полгода, мы узнали у представителей АО «СЗППК».

Контролеры работают в масках и перчатках. Фото: Олег ЗОЛОТО

КАК ПРОИСХОДИТ ДЕЗИНФЕКЦИЯ?

Подготовка состава к выходу на рейс – важная часть работы сотрудников СЗППК. Чтобы обезопасить пассажиров, вагоны тщательно обрабатывают дезинфицирующими и моющими средствами, которые уничтожают микробы. В первую очередь внимание уделяют сидениям, спинкам и ручкам кресел, откидным столикам, поручням, оконным рамам, багажным полкам и стеллажам, а также санитарным комнатам. Не забывают об обработке и в течение дня. Уборка проводится в пунктах оборота подвижного состава, в депо, а также во время стоянок составов более получаса.

Уборка вагонов проводится ежедневно. Фото: предоставлено АО «СЗППК».

- Один из методов дезинфекции составов пригородных поездов между рейсами – распыление с помощью компактного переносного оборудования специальных обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов, - рассказала «Комсомольской правде» заместитель генерального директора по пассажирской работе АО «СЗППК» Антон Павлов. - Эта технология позволяет быстро и эффективно обработать большую площадь и обеззаразить все контактные поверхности. Процедура проводится во время стоянки поездов у перронов вокзальных комплексов.

Всего дезинфекцию ежедневно проходят более 1500 пригородных пассажирских вагонов.

Ведется санитарная обработка всех поверхностей, к которым прикасаются пассажиры. Турникеты и кассы – не исключение. Фото: предоставлено АО «СЗППК».

КАК РАБОТАЕТ НАВИГАЦИЯ?

Санитарная обработка – лишь один из способов борьбы с коронавирусом, который внедрила СЗППК. Компания внимательно следит за состоянием здоровья сотрудников. Ведется ежедневный мониторинг температуры. Работников с признаками недомогания направляют домой, чтобы они могли обратиться к врачу. Маски и перчатки – неотъемлемый атрибут для каждого, кто трудится в электричках, на станциях и вокзалах.

- Для работников создан постоянный запас медицинских масок, перчаток и антисептиков. В помещениях касс проводят влажную уборку и проветривание. Кроме того, приобрести билеты в кассах можно только в индивидуальных средствах защиты, - уточняют в компании. – Для тех, кто пришел без маски, уже с середины ноября будет возможность приобрести ее прямо в кассе СЗППК.

Контролеры проверяют билеты, сохраняя безопасную дистанцию. Фото: Олег ЗОЛОТО

С марта 2020 года изменился не только подход к уборке, но и к организации пространства. Во всех местах скопления пассажиров появилась специальная навигация. Линии у касс и терминалов напоминают населению о соблюдении дистанции. Эту же функцию выполняют яркие стикеры в вагонах и на сидениях в местах ожидания. Также запущено звуковое оповещение, а в информационном мультимедийном портале «Ласточка.Центр» в поездах «Ласточках» появился отдельный тематический раздел.

Яркие стикеры в вагонах напоминают о необходимости соблюдать дистанцию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Все эти меры приносят свои плоды. Как показала проверка, организованная совместно с представителями Роспотребнадзора и Управления на транспорте МВД России, рекомендации соблюдают около 90% пассажиров. С теми, кто отказывается надевать маску и подвергает окружающих опасности, проводится разъяснительная беседа.

КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ?

2020 год показал, насколько важны современные технологии. Одна из таких – бесконтактная оплата покупок. Это не только просто и удобно, но и более безопасно. Необходимость пользоваться купюрами и монетами отпадает, а это значит, что риск подхватить вирус уменьшается.

В последние годы Северо-Западная пригородная пассажирская компания активно внедряет на своем полигоне безлюдные технологии. И пассажиры начинают активнее ими пользоваться.

- Сегодня 25% всех проездных документов пассажиры оплачивают банковскими картами, в сравнении с 18% аналогичного периода прошлого года. Расплатиться за проезд можно при помощи карты, системы бесконтактных платежей PayPass, купить билет в мобильном приложении. При этом банковская карта принимается во всех билетных кассах и терминалах самообслуживания, - отмечает Антон Павлов. – Также в этом году компания продолжает расширять возможность оформления билетов по банковской карте в пригородных поездах.

Пассажиры все чаще выбирают для оплаты банковские карты. Фото: предоставлено АО «СЗППК».

Также растет популярность мобильных приложений, через которые продаются билеты на электрички. В прошлом году с помощью приложений для смартфонов «Пригород» и «РЖД Пассажирам» люди купили более 3 млн билетов. Сейчас более 12% всех разовых проездных документов за полную стоимость пассажиры оформляют через приложения. Пользоваться сервисами выгодно, так как в них распространяется скидка 5%.

При этом приложение постоянно модернизируется на основании обратной связи пользователей. В конце октября компания отменила обязательное предъявление паспорта при контроле билетов в поезде, приобретенных в приложении «РЖД Пассажирам».

А ЧТО ЕЩЕ?

СЗППК помогает развивать внутренний туризм и открывать россиянам новые направления. Сегодня сеть маршрутов охватывает важнейшие места Петербурга и Ленобласти. Совместно с субъектами компания прорабатывает удобное расписание, стыковку пригородных поездов с поездами дальнего следования, развивает маршрутную сеть электропоездов «Ласточка». Сейчас она охватывает Выборг, Великий Новгород, Гатчина, Зеленогорск Ораниенбаум, Приозерск, Петергоф.

В 2020 году компания разработала специальный абонемент для однодневных туристических поездок в Царское Село и Павловск. Запущен абонементный билет «Туристический», который позволяет пассажирам экономить до 18% на стоимости проезда по отношению к разовой поездке. Кроме того, для самостоятельных туристов во всех пригородных поездах Северо-Западной пригородной пассажирской компании доступны бесплатные аудиогиды через приложение izi.TRAVEL. Серия под общим названием «Экспресс в историю» включает в себя восемь аудиогидов в направлении Павловска, Выборга, Ораниенбаума, Гатчины, Великого Новгорода, Белоострова, Луги и Невской Дубровки, Дубровки. Поэтому путешествия по региону на электричке не только безопасны, но и интересны.