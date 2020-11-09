«Запасы тают на глазах»: куда пропали антибиотики из аптек Санкт-Петербурга

В аптеках Санкт-Петербурга закончились антибиотики. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вот уже который день жители Санкт-Петербурга, которым не посчастливилось заболеть в разгар «второй волны» коронавируса, бьются над странной проблемой: из городских аптек исчезли лекарства. И в первую очередь – антибиотики. «Комсомолка» выяснила, куда они пропали, и насколько силен дефицит.

«ДУМАЙТЕ, ПОКА НЕ РАСКУПИЛИ»

Первые слухи о том, что в петербургских аптеках не хватает лекарств, пошли по городу еще в начале прошлой недели. Народ поначалу на тревожные звоночки внимания не обратил, а потом как-то сразу стало поздно – и ситуация мигом обрела по-настоящему серьезный оборот и стала напоминать то, что происходило в Северной столице в начале «первой волны». Только тогда в аптеках было не достать оксолиновой мази и медицинских масок, а теперь – таблеток и суспензий.

Для понимания: в трех проверенных наугад аптеках мы не нашли ни «Сумамеда», ни «Азитромицина», ни «Амоксиклава» - а между тем именно их чаще всего прописывают врачи при симптомах ОРВИ и простуды. Поиск велся во Фрунзенском районе, но читатели подсказывают: аналогичная картина наблюдается чуть ли не по всему городу.

Пропали главным образом те лекарства, которые назначают врачи во время ОРВИ и простуд. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я почти неделю провалялся дома с температурой под 40, - рассказал один из читателей по имени Дмитрий. – Лекарств – антибиотиков – в аптеках нет, вообще никаких. До врача не дозвониться. Один раз вызывал «Скорую» - сделали укол и уехали. В итоге пришлось по собственной инициативе ложиться в больницу. Там хоть чем-то смогут лечить.

Наличие проблемы косвенно подтвердили и в Единой справочной службе. Девушка-оператор сначала посоветовала не думать долго над желаемой дозировкой, а поскорее определиться и записать телефон аптеки – «пока не раскупили, а то запасы тают». Да, кое-где антибиотики еще остались, но их запасы тают на глазах. В Московском районе, например, со вчерашнего вечера невозможно найти «Сумамед» - в наличии осталась только детская суспензия. В Центральном с прилавков исчез «Азитромицин».

ПРОБЛЕМА ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА

Попытка разобраться в происходящем привела нас на самый высокий уровень – на уровень правительства России и министерства промышленности и торговли. По словам участников рынка, проблема возникла именно там.

- Дело в том, что у нас с 1 июля ввели так называемую маркировку лекарств, - отметил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. – Она подразумевает нанесение на каждую упаковку специальных криптокодов и вдобавок постоянную связь с оператором по ходу движения препаратов по товаропроводящей цепочке – проще говоря, от завода-изготовителя до конкретного места реализации. Оператором выступает частная компания – Центр развития перспективных технологий. И эта система не работает. С июля в ней начались сбои, они росли как снежный ком, и в итоге привели к тому, что мы сейчас наблюдаем.

В первую волну в аптеках было не найти масок и санитайзеров, во вторую - таблеток и суспензий. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация, по словам Дмитриева, сложилась абсурдная: лекарства есть, их достаточно и у производителей, и на складах и, местами, в аптеках. Но продать их пациентам нельзя. Причем коснулось это всех препаратов без исключения – просто с антибиотиками проблема проявилась наиболее остро, потому что ими чаще всего интересуются.

- До этого работало как – мы изготовили препарат, отправили его на склад, оттуда передали дистрибьютору, дистрибьютор отправил его в аптеку, - объясняет эксперт. – Теперь мы на каждом этапе обязаны уведомить ЦРПТ и дождаться ответа. А ответ может идти по десять дней. И это в лучшем случае. Иногда мы ждали пять-шесть дней, а потом выясняли, что система сломалась, или оператор меняет программное обеспечение. У нас, например, на складах застряло лекарств на пять миллиардов рублей. Это сотни миллионов упаковок. И как скоро все наладится – не известно. Правительство принимает меры, но поезду, который сошел с рельсов, мало дать «зеленый свет». Нужно еще поставить его обратно.

При этом в Санкт-Петербурге, отмечает наш собеседник, дела идут еще ничего, терпимо. Сказывается близость к столице, наличие мощных административных рычагов и запасливость дистрибьюторов, скопивших на складах какой-никакой объем препаратов на черный день. А вот в отдаленных регионах все далеко не так просто: там «лекарственный голод» может в скором времени перекинуться на больницы.

По словам специалистов, в Санкт-Петербурге ситуация еще далеко не такая тяжелая, как в некоторых отдаленных регионах страны. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Пока о дефиците говорить не приходится, - заверили «Комсомолку» в пресс-службе комитета по здравоохранению. – У нас все стационары закупают лекарства самостоятельно и, как правило, про запас. Каждые пять дней мы проводим мониторинг 32 наименований препаратов, рекомендованных минздравом для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. По состоянию на 5 ноября в семнадцати больницах, оказывающих помощь пациентам с SARS-CoV-2? есть резерв препаратов, рассчитанный на десять дней и более. В остальном – мы тоже ждем, пока все наладится. Проблема возникла на федеральном уровне, с дефицитом столкнулись многие регионы. Сейчас она решается, и все ждут, когда ситуация наладится.

МНЕНИЕ

«ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНТИБИОТИКИ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА НЕЭФФЕКТИВНО»

Впрочем, есть и иной взгляд на ситуацию. Так, по словам главного фармаколога Санкт-Петербурга Александра Хаджидиса, возникновению дефицита поспособствовали в том числе и сами петербуржцы.

- Сейчас мы живем в какой-то степени в форс-мажорной ситуации, - отмечает Хаджидис. – В связи с этим возникает дефицит – в том числе и вокруг лекарственных препаратов. У людей меняется ощущение реальности, возникает тревожность. И они начинают запасаться лекарствами, просто скупать все подряд. Делать этого не нужно. Особенно если речь идет об антибиотиках. Назначать их себе самостоятельно нельзя ни в коем случае. Они вообще не должны продаваться без рецепта. Да и вообще – нет никакой эффективности антибиотиков против коронавируса, ни для профилактики, ни для лечения, это заблуждение. Но поскольку аптеки идут людям на уступки, люди все скупают впрок, и возникает дефицит. Так вот чтобы этого не было, нужно просто успокоиться и начать слушать врачей. Тогда все рано или поздно придет в норму.

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